Ian Fleming e la sua unica sceneggiatura, non utilizzata, per Moonraker

Ian Fleming, creatore di James Bond, scrisse un trattamento/sceneggiatura di 150 pagine per Moonraker, diventato al cinema Agente 007, Moonraker: operazione spazio con Roger Moore. Lo scritto ritrovato mostra una storia opposta a quella che conosciamo col film.

Gli esegeti della saga di James Bond da anni discutono sul Bond cinematografico ideale e su quanto le avventure dell'agente 007 si discostino dalla sue origini letterarie, che si devono allo scrittore Ian Fleming, scomparso nel 1964 e una conferma di queste divergenze si è avuta nel ritrovamento dell'unica sceneggiatura dello scrittore, un trattamento di 150 pagine, con cui aveva provato ad adattare per il cinema il suo terzo romanzo, Moonraker.

Moonraker: la versione di Fleming versus Agente 007, Moonraker: Operazione spazio

Nel 1979 arriva al cinema Agente 007, Moonraker: Operazione spazio, dove il ruolo di Bond è interpretato da Roger Moore. Si tratta di uno dei capitoli più bizzarri del franchise e sicuramente il tono è molto più leggero di quello dei romanzi del ciclo. Nel 1956, Fleming aveva scritto la sua unica sceneggiatura, di 50 pagine, proprio per Moonraker. Il copione è stato comprato da un collezionista nel 2015 e adesso emergono alcuni dettagli in merito. In entrambe le storie, ovviamente, lo scontro è incentrato sulla lotta tra Bond e il supervillain di turno, Hugo Drax (nel film interpretato da Michael Lonsdale), ma la sceneggiatura di Fleming è molto più cruda e realistica, nel clima di una possibile minaccia di guerra nucleare.

Non è presente Miss Moneypenny, la civettuola segretaria di Bond e il personaggio di M, il capo dell'MI6, è un classico burocrate statale. Ci sono inoltre diversi nuovi personaggi che non appaiono nel film e l'azione non si svolge MAI nello spazio, ma sempre a terra. L'idea insomma che l'autore aveva del suo personaggio al cinema era molto più seria e realistica di come è stato poi rappresentato nelle sue varie incarnazioni degli anni Sessanta e Settanta, che hanno privilegiato l'aspetto più spettacolare e pop delle sue storie. Il dibattito, tra puristi e amanti delle contaminazioni, è ancora aperto.