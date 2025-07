I Wonder Pictures pronta a rilanciare con un listino variegato e per ogni pubblico

News Cinema

Un pubblico sempre più ampio è quello che sta seguendo negli ultimi tempi i film in sala per I Wonder Pictures con la sua partnership con la super trendy A24 e Neon. Da Ciné - Giornate di Cinema di Riccione 2025 ci parla delle novità in arrivo la Vice President and Head of Marketing, Emanuela Ceddia.

Il pubblico in sala è più giovane di quanto si è pensato per molto tempo, e fra le distribuzioni capace di intercettarlo c'è sicuramente I Wonder Pictures, anche grazie a un accordo con il marchio A24. Torneranno presto, magari già a Venezia, con un titolo atteso come il ritorno di Benny Safdie in The Smashing Machine. Prima però ci sarà spazio per un'estate a ritmo di pinte di birra e della guerra raccontata con incredibile realismo da Alex Garland.

Sono solo alcuni dei titoli presentati a Riccione, in occasione di Ciné giornate di cinema, e di cui ci parla la Vice President e Head of Marketing Emanuela Ceddia in questa video intervista.