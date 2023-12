News Cinema

I Wonder Pictures festeggia 10 anni e presenta le novità 2024

di Mauro Donzelli 04 dicembre 2023 2

Alle recenti Giornate di Cinema di Sorrento è stato presentato anche il listino di I Wonder Pictures, che oltre a festeggiare i 10 anni, mette in cantiere tante novità per un 2024 al cinema denso di appuntamenti.