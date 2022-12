I Wonder Pictures e le novità diversamente indipendenti presentate a Sorrento 2022

News Cinema

Uno dei possibili favoriti dei prossimi Oscar The Whale capeggia il listino novità di I Wonder Pictures presentato a Sorrento 2022. Abbiamo incontrato il CEO e General manager Andrea Romeo.

A parlare è il listino nel suo complesso. Così rivendicano con orgoglio le novità per i prossimi sei mesi ad I Wonder Pictures, che conferma un'identità indipendente fatta di cinema di qualità e con una proposta sempre più variegata di generi.

In occasione delle Giornate professionali di cinema di Sorrento abbiamo avuto occasione di incontrare il CEO e General Manager Andrea Romeo, con cui abbiamo parlato dei loro titoli e della situazione globale del nostro cinema in sala in questa video intervista.