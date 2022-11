I segreti di Wind River avrà un sequel, diretto da Kari Skogland

News Cinema

La regista Kari Skogland dirigerà il sequel de I segreti di Wind River, il film di Taylor Sheridan del 2017 con Jeremy Renner.

L'universo creato o rappresentato da quel bravissimo attore, sceneggiatore e regista che è Taylor Sheridan, sembra destinato ad espandersi, non solo sul piccolo schermo - con le serie Yellowstone e 1883 - ma anche al cinema, dopo la trilogia di Sicario. Ultima delle sue creazioni ad avere un inatteso ma plausibile sequel, anche se stavolta non avrà la sua firma, è il bellissimo neowestern/noir/crime politico I segreti di Wind River, uscito nel 2017. La Castle Rock Entertainment ha annunciato ufficialmente il film, intitolato Wind River: The Next Chapter, che ha anche annunciato il nome di chi lo dirigerà e il protagonista.

Kari Skogland al timone di Wind River: Next Chapter

A dirigere il sequel di I segreti di Wind River sarà Kari Skogland, la regista canadese che ha all'attivo film come Men with Guns e numerose regie televisive di serie del calibro di Queer as Folk, I Borgia, Sons of Liberty, The Walking Dead e The Falcon and the Winter Soldier. Stavolta al centro della storia ci sarà il personaggio di Chip Hanson, interpretato da Martin Sensmeier, fratello di una delle vittime e tossicodipendente nel film precedente, che si trova stavolta protagonista dalla parte della legge e indaga su un nuovo, terribile caso. La sceneggiatura è stata scritta da Patrick Massett e John Zinman e le riprese inizieranno a gennaio. Questa la trama ufficiale: "Nel sequel, il terrore cresce nella riserva di Wind River, mentre una serie di omicidi rituali resta irrisolta. L'FBI ricorre all'aiuto di Hanson, recente "segugio" del dipartimento caccia e pesca della polizia americana, che viene coinvolto in una lotta disperata e pericolosa tra le autorità, un giustiziere e la Riserva in cui vive".