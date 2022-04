I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti, ecco il trailer ufficiale del documentario targato Netflix

News Cinema

Arriva in streaming su Netflix il 27 aprile quello che si propone come un documentario definitivo sulle ultime settimane di vita e sulla morte di una delle massime icone del cinema americano e mondiale. Ecco il trailer dei Segreti di Marilyn Monroe.

Se chiedete alla prima persona che incontrate di farvi a bruciapelo il nome di una grande diva della storia del cinema, di una stranota icona di Hollywood, le probabilità che vi rispondano Marilyn Monroe sono altissime. Perché Marilyn è un mito. Perché era bellissima, e famosissima. Perché ha recitato in alcuni dei film più amati e famosi della storia del cinema, da Gli uomini preferiscono le bionde a Gli spostati, passando per Quando la moglie è in vacanza e A qualcuno piace caldo. Perché fuori dallo schermo fece scalpore e scandalo coi suoi matrimoni e con le sue relazioni con personaggi come Joe Di Maggio, Arthur Miller e John Fitzgerald Kennedy. E, purtroppo, anche per la sua morte, arrivata quando aveva appena 36 anni, e sulla quale sono circolate da allora e circolano ancora oggi voci, pettegolezzi, addirittura teorie complottiste. E tanto gli scandali di quando era in vita, quanto il mistero attorno alla sua morte, per non dire del personaggio da "bionda e oca" che si era cucita addosso, hanno a lungo oscurato il suo talento e la sua intelligenza.

In attesa di vedere Blonde, il film appunto attesissimo su Marilyn tratto dal libro omonimo di Joyce Carol Oates, diretto da Andrew Dominik e con Ana de Armas come protagonista, il 27 aprile debutterà in streaming su Netflix un documentario dal titolo I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti, che si propone come testimonianza definitiva per ricostruire le ultime settimane e ore della vita di Marilyn attraverso registrazioni inedite delle persone a lei più vicine, rivelando, come ci dice il comunicato ufficiale "dettagli sulla vita patinata ma difficile della star, offrendo una prospettiva nuova sulla sua ultima, tragica notte".

Il documentario è diretto da Emma Cooper, mentre il creatore di Tiger King, Chris Smith, è produttore esecutivo.

Questo è il trailer ufficiale di I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti: