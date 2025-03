I Sansoni al cinema con E poi si vede, intervista con Fabrizio e Federico Sansone: "Siamo cresciuti a pane, Totò e Peppino"

News Cinema

Con una storia per ridere e riflettere sul tema del precariato e delle raccomandazioni, Fabrizio e Federico Sansone debuttano sul grande schermo. Li abbiamo incontrati in occasione dell'uscita di E poi si vede, da oggi al cinema con Warner Bros. Pictures.

Qualcuno di voi potrebbe ancora non conoscere I Sansoni e questa può essere la buona occasione per farlo. Con l'esordio al cinema in un film prodotto e distribuito da Warner Bros. Pictures, la coppia di comici ha l'occasione di fare il grande salto e allargare sensibilmente il proprio pubblico.

Fratelli nella vita, i siciliani Fabrizio e Federico Sansone hanno conquistato la scena teatrale portando in giro per l'Italia le loro storie con gli spettacoli Fratelli.. ma non troppo! e Sogno a tempo determinato, coprendo le stagione dal 2022 al 2024 facendo registrare quasi sempre il tutto esaurito. Comicità e satira sono il pane quotidiano dei testi che scrivono, ma il loro interesse è anche quello di toccare argomenti attuali con messaggi più o meno nascosti, che possano arrivare a toccare più in profondità, oltre alla risata. I social ovviamente sono stati un perfetto trampolino di lancio che li ha resi celebri su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok con più di 400 milioni di visualizzazioni totali dei loro video. Naturalmente l'arrivo delle partecipazioni televisive è andato a sigillare la loro aura artistica.

E poi si vede: I Sansoni debuttano in grande al cinema

E poi si vede, dunque, è il primo passo sul grande schermo dei Sansoni. Scritto da Fabrizio e Federico, in collaborazione con Fabrizio Testini, il film è diretto da Giovanni Calvaruso. Nel cast del film troviamo ben noti artisti italiani come Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Domenico Centamore e Paola Minaccioni. Prodotto da Marco Belardi per Greenboo Production Srl e distribuito da Warner Bros Pictures, il film arriva al cinema il 27 marzo accompagnato dai due protagonisti che saluteranno il pubblico in sala. Tutte le date del tour sono a questo indirizzo: https://epoisivede.alcinema.it/.

Qui sotto il trailer del film, più in basso la video intervista ai Sansoni.



E poi si vede: Il Trailer Ufficiale del Film con I Sansoni - HD

I Sansoni: la storia del film e l'intervista al duo comico

La storia di E poi si vede inizia presentandoci due ragazzi con lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del fittizio Comune di Malvasia. Federico, laureato in giurisprudenza, ma solo per compiacere il padre consigliere, spera in una sua raccomandazione. Fabrizio, avvocato sulla carta ma non praticante nella vita, tenta di superare l’ennesima prova statale. C'è anche Luca, figlio di una senatrice pronta a fare qualunque cosa perché a vincere il posto sia suo figlio.

I Sansoni adottano lo stile farsesco al loro esordio con la commedia cinematografica. L'obiettivo dei due fratelli, però, è quello di avere una tematica di fondo attuale e riconoscibile per il pubblico alla quale poter ancorare le vicende dei personaggi del film. Scelgono così di parlare di precariato e raccomandazioni, sempre con il "miracolo" del posto fisso all'orizzonte dei giovani laureati che si affacciano sul mondo del lavoro. In E poi si vede (come dice sempre chi procrastina i problemi propri e altrui) abbiamo un concorso per un posto di lavoro in municipio, una corruzione da parte di un politico nei confronti di un funzionario pubblico, la creatività per racimolare un po' di soldi extra con un B&B, la fatica dei rider impegnati nella consegna del cibo, le relazioni amorose e i punti di vista sulle aspettative della vita di coppia e i nodi che vengono al pettine, zigzagando tra onestà, disonestà e giustizia. Non solo una storia per i trent'enni coetanei dei Sansoni, ma anche per le generazioni precedenti e successive.

Nel corso della presentazione del film alla stampa, abbiamo avuto modo di conversare per qualche minuto con Fabrizio e Federico Sansone, parlando dei capisaldi della commedia che sono stati per loro un riferimento nella scrittura di questo film, di cosa possa ancora significare "posto fisso" che forse non è più un sogno da realizzare, del respiro (inter)nazionale di una storia che accomuna tutti i giovani in cerca di lavoro e della meritocrazia in Italia, questa sconosciuta.