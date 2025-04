I Peccatori: Ryan Coogler scrive una lettera di ringraziamento al pubblico per il successo del film

News Cinema

Sui social del film I Peccatori è apparsa una lunga lettera con cui Ryan Coogler ringrazia il pubblico per aver decretato il successo del film al box office.

In America I Peccatori, il film di Ryan Coogler, non solo ha ottenuto il plauso pressoché unanime della critica, ma ha fatto registrare ottimi incassi al botteghino, superiori alle aspettative, piazzandosi al primo posto nella classifica dei film più visti (a oggi il film in patria ha superato i 55 milioni di dollari in cinque giorni). Per questo ll regista ha pubblicato sui social del film una lunga lettera di ringraziamento al pubblico, che potete vedere qua sotto e di cui vi riassumiamo i punti salienti.

Ryan Coogler ringrazia il pubblico che è andato al cinema a vedere I Peccatori

In questa lunga lettera al pubblico, Coogler scrive: "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno comprato il biglietto per vedere I Peccatori, quelli che hanno deciso di prendere la macchina per vedere il film in diversi formati, quelli che hanno comprato i popcorn e una bibita, ingaggiato una babysitter e condiviso il viaggio in macchina, sono rimasti dopo all'ingresso del cinema a parlarne e si sono fatti un amico, quelli che hanno cambiato gli orari di lavoro, quelli che hanno visto il film in gruppo, voglio ringraziare tutti voi che lo avete visto più volte, che lo avete raccomandato ad altri, sia di persona che sui social o nelle vostre conversazioni whatsapp". Coogler dice poi che il film è ispirato alla sua famiglia e ai suoi avi e che realizzarlo è stato per lui un vero dono. E anche se è una storia molto cara e personale, dice, ha sempre avvertito la responsabilità di fare un film che potesse intrattenere il pubblico. "Credo nel cinema. Credo nell'esperienza di andare al cinema. Credo sia un pilastro necessario della società. Per questo io e tantissimi miei colleghi abbiamo dedicato la nostra vita a quest'arte. Ma non possiamo fare quello che facciamo se voi non venite al cinema. Il pubblico cinematografico mondiale mi ha permesso di sognare, di farmi una carriera e di costruire una vita più sostenibile per me e per la mia famiglia. E l'unico modo che conosco per ringraziarvi di questo è quello di continuare ad estrarre dalla mia personale esperienza e dalle mie relazioni altre storie da portarvi in un linguaggio cinematografico. Vedere la vostra reazione al film ha rinvigorito me e molti altri che credono in questa forma d'arte". Comunque continuino le cose, I Peccatori è un grande successo per Ryan Coogler, col suo 98% di critiche positive su Rotten Tomatoes e il record di essere il primo fllm horror ad aver ricevuto il massimo dei voti, una A, su CinemaScore. In Italia le reazioni sono state più tiepide o comunque alterne, noi, ad esempio, lo abbiamo apprezzato moltissimo. E voi lo avete visto?