I peccatori ha usato qualcosa del Blade mai girato, lo conferma il produttore

Uno dei producer di I peccatori con Michael B. Jordan ha rivelato che la costumista Ruth E. Carter ha riutilizzato del lavoro fatto per il Blade mai (o non ancora) girato per la Marvel. Com'è stato possibile trovare una compatibilità di contenuti tra i due film?

Hollywood ricicla anche ai massimi livelli? Diciamo piuttosto che non butta via nulla. Intervistato da Screencrush, il producer Sev Ohanian ha rivelato che la costumista Ruth E. Carter ha riutilizzato buona parte del lavoro svolto per il sospeso Blade della Marvel in I peccatori di Ryan Coogler, il thriller horror in costume ambientato negli anni Trenta e interpretato da Michael B. Jordan. In precedenza l'artista due volte premio Oscar aveva già detto che la preparazione di Blade l'aveva aiutata ad affrontare l'altro film, ma in questo caso parliamo di un riciclo concreto, di materiale tangibile e pronto. Leggi anche Blade, Mahershala Ali rompe il silenzio sul reboot: "Sono pronto"

I costumi del Blade mai realizzato hanno vestito parte del cast di I Peccatori

La costumista Ruth E. Carter ha vinto premi Oscar proprio per due film diretti da Ryan Coogler, cioè Black Panther (2019) e Black Panther: Wakanda Forever (2023), dopo aver sfiorato la statuetta già trent'anni fa, prima con Malcolm X, poi con Amistad. Era abbastanza naturale che Coogler la volesse anche per i costumi di I peccatori, un raro grande successo a soggetto originale (soprattutto grazie al boxoffice americano). Il film si svolge nel 1932, e caso ha voluto che Ruth stesse preparando i costumi di un flashback del Blade mai realizzato per la Marvel, ambientato nello stesso periodo. C'era una buona quantità di abiti già pronta che, dopo la sospensione di quest'ultimo progetto per un ripensamento ancora in corso d'opera, sarebbe rimasta inutilizzata. Il passo delicato era spingere la Warner Bros. ad acquistare dalla rivale Marvel / Disney ciò che era stato già realizzato: il budget di I peccatori però non doveva superare i 100 milioni di dollari, per cui si doveva risparmiare dov'era possibile. Sev Ohanian, uno dei producer del film, spiega cos'è successo, sottolineando però che il "riciclo" non ha riguardato i costumi dei protagonisti:

Ruth Carter stava lavorando sul film di Blade che alla fine non si è più girato, ma che penso faranno comunque. A un certo punto, quel film avrebbe avuto scene nel passato, negli stessi anni di I peccatori. [...] E lei si ritrovava un magazzino pieno di abiti dell'epoca. Noi dovevamo girare il nostro film... tipo "domani stesso!" E la Marvel è stata abbastanza generosa e gentile da lasciarceli comprare a prezzo di costo. [...] Un sacco dei comprimari nel nostro film indossano quei vestiti. Ma appunto sono stati dati solo al cast secondario.