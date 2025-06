News Cinema

Il destino di Blade non è stato ancora chiarito dai Marvel Studios, ma Mahershala Ali di recente ha ribadito la sua posizione in merito al reboot.

Mahershala Ali non ha ancora cestinato Blade e neppure i Marvel Studios. Il reboot, da quando è stato annunciato, ha dovuto affrontare alti e bassi, continuamente a bordo di montagne russe e il suo destino non è stato ancora rivelato. Nel frattempo, però, la carriera di Mahershala Ali procede indistintamente. L’attore, tra non molto, sarà di nuovo al cinema nel cast di Jurassic World: La Rinascita ed è proprio in occasione del press tour che ha affrontato il suo futuro nel MCU: cosa ne sarà di Blade?

Blade, Mahershala Ali rompe il silenzio sul reboot: “Sono pronto”

Ad oggi l’esperienza di Mahershala Ali nel Marvel Cinematic Universe è stata alquanto riduttiva. L’attore è apparso in un cameo vocale nella scena post-credit di Eternals, film che ha sua volta non ha avuto molto seguito nel MCU e di fatto non ha ottenuto il via libera per un sequel, nonostante i numerosi spunti suggerissero diversamente. In merito a Blade, la produzione non ha più offerto aggiornamenti in merito dopo aver rimosso il film dal calendario delle prossime uscite, un dettaglio che non è passato inosservato e che ha spinto di recente anche Mahershala Ali ad offrire un commento. Intervistato da Variety, l’attore ha affermato di essere pronto per il reboot, ma che non è sua la decisione: “Chiamate la Marvel. Sono pronto. Fate sapere loro che sono pronto”.

Nonostante i numerosi ritardi, Mahershala Ali è ancora convinto di Blade. Sempre in occasione della première di Jurassic World: La Rinascita, svoltasi a New York, l’attore ha rivelato a The Hollywood Reporter: “Blade lo sto affrontando un giorno alla volta. Sto facendo il miglior lavoro possibile. Mi piacerebbe molto che diventasse realtà. Vedremo, non so a che punto sia arrivata Marvel in questo momento con questo progetto. Ora come ora sono alla ricerca del mio prossimo ruolo”. Le parole di Mahershala Ali suggeriscono quindi un possibile buco all’interno della sua agenda che potrebbe essere presto colmato da Blade. Tutto dipenderà dai Marvel Studios.