I Peccatori: ecco il nuovo trailer ufficiale dell'horror di Michael B. Jordan

La Warner ci presenta il nuovo trailer de I Peccatori, il vampire movie di e con Michael B. Jordan che arriverà al cinema il 17 aprile.

Siamo molto curiosi di assistere al nuovo progetto registico di Michael B.Jordan, che si intitola I Peccatori, è un fantasy horror e arriverà nei nostri cinema il 17 aprile. Non solo Jordan ha curato la regia e ha girato il film con telecamere IMAX, ma ha anche interpretato il ruolo di due gemelli. Nel cast di questo vampire movie dalle atmosfere western che dalle immagini promette veramente molto, è affiancato da un nutrito gruppo di ottimi attori su cui spiccano Hailee Steinfeld, Delroy Lindo e Jack O'Connell, che è il villain della situazione. La sceneggiatura è invece opera del mentore di Michael B. Jordan, il regista Ryan Coogler. Nell'attesa di vederlo tra qualche mese, vi mostriamo il nuovo trailer di I Peccatori, appena rivelato dalla Warner.



I Peccatori: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film con Michael B. Jordan - HD

I Peccatori: la trama del film

Due fratelli gemelli, cercando di lasciarsi dietro le spalle le loro vite problematiche, tornano nella loro cittadina per ricominciare da capo, solo per scoprire che un Male più grande è in attesa di dar loro il benvenuto. Questa, in poche parole, la trama de I Peccatori, ambientato nel Sud degli Stati Uniti, dove erano ancora in vigore le famigerati leggi di segregazione razziale Jim Crow.