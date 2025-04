I Peccatori: arrivano i complimenti di Tom Cruise, che posta una foto con il suo sorriso killer e il biglietto del film

News Cinema

Tom Cruise è andato al cinema a vedere I Peccatori e lo ha molto apprezzato. Da arista che sostiene anche il cinema degli altri, ha voluto congratularsi con Ryan Coogler e Michael B. Jordan, condividendo una sua foto subito dopo la visione del film.

Tom Cruise è un attore che il cinema ama non soltanto farlo ma anche guardarlo, e che da sempre si preoccupa per le sue sorti. L'agente Ethan Hunt della saga di Mission: Impossible ha anche il raro dono di non essere invidioso del successo altrui, ed è per questo che non esita a congratularsi con un collega o con un regista di cui ha apprezzato il lavoro. Lo fa in prevalenza attraverso i social e questa volta ha voluto rivolgere sinceri complimenti a Ryan Coogler per I Peccatori, che si prepara a diventare uno dei casi cinematografici del 2025, almeno per quanto riguarda il botteghino USA. In Italia, infatti, il thriller-horror con Michael B. Jordan ha incassato per il momento poco più di 850.000 Euro. In ogni modo, il primo a non aspettarsi un risultato tanto astronomico al botteghino - al momento il guadagno totale in Nord America è di 122 milioni di dollari - è stato e ancora è Ryan Coogler, che non a caso ha scritto una sentita lettera di ringraziamento al pubblico.

Tornando a Tom Cruise, che dal 22 maggio sarà nelle nostre sale con Mission: Impossible - The Final Reckoning, dovete sapere che ha postato su X una sua fotografia, che è stata scattata nel cinema dove ha visto I Peccatori. Tom sorride felice e ha in mano il biglietto. Alle sue spalle si vede il poster del film. Nella caption leggiamo: "Congratulazioni a Ryan, Michael, e al cast e alla troupe. Dovete vederlo al cinema e restare fino alla fine dei titoli di coda".

Ricordiamo che è stato proprio Tom Cruise a risollevare le sorti dell'industria cinematografica all'indomani dell’arresto forzato causato dal Covid. Come ricorderete, il film era Top Gun: Maverick. Lo scorso anno Cruise ha invitato il pubblico ad andare a vedere Twister, di cui era protagonista Glen Powell, compagno di set dell'attore proprio in Top Gun: Maverick. Aggiungiamo che è molto bello quando star, invece di tifare contro, sente di far parte di una grande famiglia nella quale la vittoria del singolo si traduce in una gioia collettiva.