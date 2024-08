I mille cancelli di Filippo: il documentario sulla creatività di un ragazzo autistico fa incetta di premi nel mondo

News Cinema

Sta diventando un fenomeno da record il documentario I mille cancelli di Filippo, che ha per protagonista Filippo Zoi, figlio autistico del giornalista Enrico Zoi, e la sua creatività. Oltre 50 i premi nei festival di tutto il mondo per un film che speriamo trovi anche una distribuzione italiana.

I Mille cancelli di Filippo è un documentario che ha al centro la straordinaria creatività di Filippo Zoi, un ragazzo autistico, figlio del giornalista fiorentino Enrico Zoi. Diretto da Adamo Antonacci e prodotto da Larione 10, sostenuto da Toscana Film Commission nell'ambito del programma “Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema”, con il patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Bagno a Ripoli e la collaborazione del Quartiere 4 di Firenze, il film è stato presentato in prima nazionale il 2 aprile 2022 a Firenze, nell'ambito della Giornata Mondiale per l'Autismo di fronte all'allora sindaco Dario Nardella e al governatore della Toscana Eugenio Giani, e da allora non si è più fermato. Ve ne parliamo proprio perché I mille cancelli di Filippo ha macinato decine di migliaia di chilometri partecipando a festival in tutto il mondo e raccogliendo un numero di premi e menzioni speciali da Guinness dei record.

Il giro intorno al mondo de I Mille cancelli di Filippo

Anche se non è ancora approdato in televisione, è sorprendente come questo film abbia toccato i cuori delle giurie di festival nei luoghi più disparati del mondo, sorprendendo i suoi stessi protagonisti e i realizzatori. Ad agosto 2024, I Mille cancelli di Filippo è a quota 53 premi, più 3 menzioni speciali. La storia di Filippo Zoi, ragazzo autistico di 25 anni, all'epoca delle riprese, e della sua più grande passione, le migliaia di porte e cancelli che ha visto e disegnato nella sua vita e che elenca periodicamente ai suoi genitori, dai cancelli dell'infanzia fino a quelli più recenti, è stata premiata, per citare solo alcuni dei paesi, nei festival dedicati al documentario svoltisi in Italia, Stati Uniti (da Los Angeles a Miami, dal Texas al Wisconsin), Francia, Inghilterra, Scozia, Nepal, Indonesia, Brasile, Spagna, Svezia, Grecia, Olanda, Germania, India (dove ha vinto addirittura 9 premi in un festival e 7 in un altro), Ucraina, Kurdistan, Vietnam, Bulgaria, Svizzera e molti altri. A testimonianza che un piccolo film che racconta una storia individuale è riuscito a parlare trasversalmente a gente di lingue e culture diverse se non diametralmente opposte, accomunate solo dall'appartenenza alla razza umana. E se non è un record questo, non sapremmo cosa possa esserlo. Ci risulta che I Mille Cancelli di Filippo al momento non abbia ancora una distribuzione italiana ma sia intenzionato a continuare un percorso di proiezioni/evento nelle scuole, nei festival, con le associazioni e con la possibilità di incontrare Filippo e la sua famiglia, regista e produttore. Un viaggio che che ha dato loro giorno dopo giorno tantissime soddisfazioni e sicuramente continuerà a dargliene. E che contribuisce in modo non indifferente a diffondere la consapevolezza che le neurodiversità possono essere gestibili e che in questi ragazzi spesso si nasconde una grande fantasia e creatività che possono arricchire o rendere meno pesante la vita di chi sta loro vicino, sperando che anche le istituzioni aiutino chi magari non ha i mezzi intellettuali o economici per sostenerli. Intanto, bravo Filippo, e buon viaggio!