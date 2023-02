I migliori film in streaming tratti dall'opera di Charles Dickens

News Cinema

L'autore di A Christmas Carol e Grandi speranze nasceva il 7 febbraio 1812. Questi i film in streaming che rappresentano le trasposizioni più riuscite dei suoi romanzi.

Il 7 febbraio 1812 nasceva uno degli scrittori che maggiormente hanno contribuito a creare la letteratura contemporanea, ovvero Charles Dickens. Il cinema ha adoperato la sua opera per un numero considerevole di adattamenti. Questi sono i cinque film in streaming che preferiamo tra quelli tratti da Dickens. Buona lettura.

Cinque film in streaming ispirati dai romanzi di Charles Dickens

Oliver!

Paradiso perduto

Oliver Twist

A Christmas Carol

La vita straordinaria di David Copperfield

Oliver! (1968)

Un regista poliedrico e ispirato quale era Carol Reed - autore tra gli altri di un film epocale come Il terzo uomo - mette in scena la versione musicale di Oliver Twist con un brio e una classe indiscutibili. Oliver! conquista il pubblico con scene di culto e momenti di ottimo cinema, tanto da arrivare a conquistare l’Oscar come miglior film dell’anno. Il miglior esempio della forza del cinema britannico dell’epoca. Indimenticabile Ron Moody nel ruolo di Fagin. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Paradiso perduto (1998)

La trasposizione cinematografica di Grandi speranze diretta da Alfonso Cuaron trasporta l’azione a New York, scenario perfetto perché i due protagonisti Ethan Hawke e Gwyneth Paltrow possano esprimere tutto il loro fascino. Eppure a rubare la scena molto spesso sono i due titani di supporto Robert De Niro e soprattutto l’indimenticata Anne Bancroft. Paradiso perduto possiede un fascino malinconico che rispetta l’opera di Dickens. Un film strano, denso e invitante. Da vedere. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Oliver Twist (2005)

Oliver Twist: il trailer del film

Dopo l'enorme successo de Il pianista Roman Polanski si cimenta con Dickens attraverso un adattamento di spessore, drammatico quando non addirittura lugubre. Il suo Oliver Twist diventa un qualcosa di estremamente personale, il ritratto di un’infanzia negata che parla molto più di quanto non si creda dell'autore di Repulsion e Rosemary’s Baby. Magnifico Ben Kingsley come villain d’eccezione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

A Christmas Carol (2009)

A Christmas Carol: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film

A nostro avviso la miglior trasposizione del romanzo fantastico di Dickens, un Jim Carrey molto ispirato e al tempo stesso contenuto mette al servizio di Robert Zemeckis la sua arte istrionica. Il regista invece compone tramite la motion capture un mosaico d’animazione che è anche umano, toccante, addirittura spaventoso in un paio di momenti. A Christmas Carol è grande cinema, sofisticato e ammaliante. Con un 3D che all'epoca considerammo tra i migliori realizzati. Film suggestivo e visivamente portentoso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

La vita straordinaria di David Copperfield (2019)

La parodia del David Copperfield incentrata sul pregiudizio culturale, sociale e razziale dell’epoca trasforma l’opera di Dickens in un film spassoso e corrosivo, alla maniera di Armando Iannucci. Dev Patel è irresistibile, ma anche un cast di supporto clamoroso costituito tra gli altri anche da Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi e Ben Whishaw proprio non scherza. La vita straordinaria di David Copperfield è un film irriverente ma molto preciso, che fa ridere a denti stretti in alcuni momenti e a crepapelle in altri. Impossibile da ignorare. Molto interessante come rivisitazione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.