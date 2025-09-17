TGCom24
News Cinema

I migliori film in streaming interpretati dall'indimenticata Anne Bancroft

Adriano Ercolani

L'attrice icona di eleganza e carisma nasceva nel Bronx il 17 settembre 1931. Ecco per voi i suoi film in streaming che amiamo maggiormente.

I migliori film in streaming interpretati dall'indimenticata Anne Bancroft

Il 17 settembre 1931 nasceva a New York, precisamente nel Bronx, la divina Anne Bancroft. Scomparsa nel 2005 all’età di 73 anni, l’attrice premio Oscar è stata a partire dagli anni ‘60 simbolo di eleganza, carisma e quel briciolo di trasgressione che l’hanno resa un’icona imprescindibile per la cinematografia americana. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che reputiamo tra i suoi migliori. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dalla grande Anne Bancroft

  • Anna dei miracoli 
  • Il laureato
  • The Elephant Man 
  • Agnese di Dio
  • 84 Charing Cross Road

Anna dei miracoli (1962)

Premiata con l’Oscar al primo tentativo, la Bancroft regala ad Arthur Penn una prova di intensità emotiva e di carisma inarrivabili. Insieme a Patty Duke l’attrice forma una coppia straordinaria, che regala al pubblico momenti drammatici destinati ad entrare nella storia del cinema. Anna dei miracoli si impone come film spartiacque nel racconto dell’infermità ma anche della volontà caparbia di superarla. La Bancroft ci regala una figura di donna autoritaria e iconoclasta, un preambolo di quei personaggi a tutto tondo che avrebbero riempito gli anni della contestazione americana. Film bellissimo, con una protagonista assolutamente indimenticabile. Disponibile su Apple TV, Amazon Prime Video.

Il laureato (1967)

La Mrs. Robinson interpretata con maestria assoluta dalla Bancroft è l’emblema di quella classe borghese che alla fine degli anni ‘60 aveva perso di vista gli ideali e il modo di vivere che l’avevano resa il perno della società americana nei decenni precedenti. I duetti con Dustin Hoffman sono eccezionali, la regia da Oscar di Mike Nichols puntellata di trovate geniali e irriverenti. Se Il laureato diventa il film epocale che è stato lo deve a tutti questi fattori, ma in particolar modo ai suoi due protagonisti affiatati e corrosivi. La scena della seduzione di Benjamin è un capolavoro di recitazione istrionica e al tempo stesso compassata. Grandiosa prova di un’attrice dai timbri e toni interminabili. Chapeau. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple TV, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Elephant Man (1980)

In un ruolo di supporto ai protagonisti Anthony Hopkins e John Hurt, Anne Bancroft dimostra ancora una volta tutta la sua classe innata e la sua sensibilità artistica. Se The Elephant Man diventa il capolavoro che tutti conosciamo è anche grazie al suo piccolo ma sentito contributo in un paio di scene memorabili. David Lynch dirige il dramma atorico con lucidità ma anche tocco personale, aiutato dal bianco e nero magnifico di Freddie Francis. Otto nomination all’Oscar, neppure una statuetta per uno dei film più commoventi della storia del cinema, un fiore all’occhiello per chiunque vi abbia partecipato. A produrre il marito della Bancroft, il grande Mel Brooks. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple TV, TIMVision, Amazon Prime Video.

Agnese di Dio (1985)

Altro duetto d’eccezione per la Bancroft, questa volta con Jane Fonda. Una giornalista decisa a ottenere la verità su un presunto miracolo contro una madre superiora che invece vuole a tutti i costi preservare l’integrità del suo istituto ma soprattutto lo stato fragilissimo della giovane novizia indagata. Diretto dal grande artigiano Norman Jewison, Agnese di Dio è un dramma a tinte forti di stampo molto teatrale ma di notevole resa emotiva. Un lungometraggio che pone più domande di quanto non offra risposte, e questo al cinema è sempre un gran bene. Opera di rivedere con interesse e ammirarne la passione. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Amazon Prime Video.

84 Charing Cross Road (1987)

Chiudiamo con questo dramma intimo e suggestivo diretto da David Jones, che vede la Bancroft recitare ancora una volta con un contenuto e ammirevole Anthony Hopkins. Ispirato da una vicenda realmente accaduta, 84 Charing Cross Road racconta la storia di uno scambio epistolare che dura per decenni, cementando un'amicizia tra due persone lontanissime geograficamente ma unite dall’amore per i libri. gentile, profondissimo e delicato nel tono, questo piccolo grande gioiello di cinema per animi sensibili merita di essere assolutamente recuperato. Possiede due attori in stato di grazia. Notevole e sincero. Disponibile su Rakuten TV, Apple TV, Netflix.

Adriano Ercolani
