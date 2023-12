I migliori film in streaming interpretati da Jake Gyllenhaal

News Cinema

Compie oggi 43 anni l'indimenticabile protagonista de I segreti di Brokeback Mountain. Ecco i film in streaming che ne hanno fatto uno dei migliori attori contemporanei.

Auguriamo oggi buon compleanno al losangelino D.O.C. Jake Gyllenhaal, che compie 43 anni. C’è stato un momento verso la metà dello scorso decennio in cui il fratello di Maggie è stato, a nostro avviso, il miglior attore del cinema americano, inanellando una serie di prove di valore assoluto, sia come protagonista che a supporto di colleghi in un cast composito. Ecco i cinque film in streaming con cui intendiamo ripercorrere la filmografia variegata e piena di ottimi film di Jake Gyllenhaal. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jake Gyllenhaal

Jarhead

I segreti di Brokeback Mountain

Prisoners

Wildlife

The Covenant

Jarhead (2005)

Jarhead: il trailer del film

Un film sulla guerra che diventa una sorta di parabola parossistica nello stile di Samuel Beckett. Sam Mendes dirige Jarhead sfruttando la magnifica fotografia di Roger Deakins e costruendo un vuoto di senso e significati incorniciato da immagini magnifiche, infuocate (letteralmente) ed esplosive. Jarhead è fortemente antimilitarista, costruito come un puzzle psicologico ardito, notevole esperienza visiva e sensoriale. Nel cast anche un ottimo Jamie Foxx. Film da vedere e apprezzare incondizionatamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I segreti di Brokeback Mountain (2005)

I Segreti di Brokeback Mountain: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Arriva la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per una prova struggente e sensibile, avvalorata dal coprotagonista Heath Ledger. Ang Lee dirige I segreti di Brokeback Mountain in maniera pulita e appassionante, arrivando al cuore di storia e personaggi. Leone d’Oro a Venezia e Oscar per la miglior regia per un melodramma di potenza inaudita, sinuoso e travolgente. Film generazionale, magnifico e necessario. Da applauso ognuno che vi abbia partecipato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Paramount +.

Prisoners (2013)

Prisoners: Il nuovo trailer italiano del film con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal

A nostro avviso la prova migliore della carriera di Jake Gyllenhaal, che costruisce un personaggio sfuggente e carismatico con pochissimi, vibranti tratti. Un detective che conosce il lato oscuro dell’animo umano e sa che potrebbe rimanerne travolto in ogni momento. È lui la carta vincente di Prisoners, thriller che Denis Villeneuve dirige con robusta professionalità. Hugh Jackman, Viola Davis e tutti gli altri contribuiscono a formare un cast che rimane impresso. Gyllenhaal meritava almeno una seconda nomination all’Oscar. Film potente. Davvero potente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Wildlife (2018)

Wildlife: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Insieme a Carey Mulligan Gyllenhaal forma una coppia perfetta nell’esplorare le dinamiche di un matrimonio tanto comune quanto simbolico. L’esordio alla regia di Paul Dano è un dramma umano che racconta una famiglia in disfacimento con una sottigliezza psicologica e un’attenzione ai dettagli a dir poco magistrale. Wildlife si rivela uno dei migliori film dell’anno, con scene di sopita potenza e interpretazioni a calor bianco. Nel cast anche un grande caratterista a supporto come Bill Camp. Melodramma di rara profondità, ammantato di un senso di predestinazione poderoso. Ricorda Revolutionary Road di Sam Mendes. A tratti straziante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Covenant (2023)

Vogliamo chiudere con questo inatteso e robusto dramma militare diretto da Guy Ritchie in quanto si tratta di un film che possiede molti più strati di quanti ci saremmo aspettati. Questa storia di redenzione attraverso il senso dell’onore e del dovere alla fine colpisce nel profondo e Gyllenhaal sa portarla a compimento con una prova in alcuni momenti davvero nervosa ed efficace. The Covenant possiede un finale emozionante e un messaggio tutt’altro che scontato. A noi è piaciuto davvero, mentre purtroppo è passato fin troppo inosservato. Da rivalutare e apprezzare, possiede un cuore forte e pulsante. Disponibile su Amazon Prime Video.