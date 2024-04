I migliori film in streaming di Carrie Coon, protagonista di Ghostbusters: Minaccia Glaciale

News Cinema

La talentosa attrice lanciata da serie di culto come The Leftovers si sta imponendo anche al cinema. Ecco. i suoi film in streaming che preferiamo.

Amata dal pubblico televisivo grazie a serie di culto come The Leftovers, Fargo e The Gilded Age, Carrie Coon sta pian piano trovando un suo spazio ben definito anche sul grande schermo. Il merito è senza dubbio della saga di Ghostbusters, il cui ultimo Ghostbusters: Minaccia Glaciale arriva nelle sale italiane proprio questa settimana. In attesa di vedere la Coon nel nuovo episodio degli Acchiappafantasmi, per l’occasione tornati a New York, ecco i cinque film in streaming della talentuosa attrice che preferiamo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Carrie Coon

The Post

Widows - Eredità criminale

The Nest - L’inganno

Ghostbusters: Legacy

Lo strangolatore di Boston

The Post (2017)

The Post: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Come esordio al cinema non c’è pale, poteva proprio andarle peggio che essere diretta da Steven Spielberg. Ah, e recitare in un cast che comprende Tom Hanks, Meryl Streep, Bob Odenkirk, Matthew Rhys, Bradley Whitford e molti altri nomi importanti. Storia della pubblicazione di Panama Papers da parte del Washington Post, The Post è un film schierato e importante sulla libertà di stampa e sul diritto all'informazione. Sceneggiatura precisa e affilata, interpretazioni perfette, un paio di sequenze semplicemente magistrali. Arrivano le nomination all’Oscar per il film e l’attrice, ne avrebbe meritate anche alcune altre. Uno dei film più “politici” di Spielberg, una gioia per la mente e lo sguardo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Widows - Eredità criminale (2018)

Widows - Eredità Criminale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Altro ruolo di supporto in un altro cast notevolissimo, che vede protagonista una possente Viola Davis e a supporto Cynthia Erivo, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Robert Duvall, Daniel Kaluuya. Già gli attori basterebbero per fare di Widows - Eredità criminale un thriller assolutamente degno di essere visto, ma Steve McQueen ci aggiunge una regia sincopata e corposa, costruendo una tensione palpabile che si sviluppa sequenza dopo sequenza. Thriller d’autore con una sua fisionomia delineata e enorme senso dell’intrattenimento. Notevole cinema di genere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Nest - L’inganno (2020)

The Nest - L'inganno: Il Trailer Italiano del Film - HD

Passato purtroppo quasi del tutto inosservato a causa della pandemia, il secondo film da regista di Sean Durkin è come al solito uno studio preciso e toccante di un microcosmo prima umano e poi sociale davvero intrigante. La Coon come protagonista è perfetta, al suo fianco un Jude Law coraggioso e irritante si fa altrettanto efficace. The Nest - L’inganno conferma la capacità del cineasta di saper comporre piccoli grandi ritratti di vita con le sue pieghe nascoste dolorose e putrescenti. L’ambientazione è notevole, la fotografia densissima. Una gemma di introspezione da recuperare assolutamente, dopo il folgorante esordio de La fuga di Martha e prima della grande conferma di The Warrior - The Iron Claw. Un autore da analizzare e ammirare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ghostbusters: Legacy (2021)

Ghostbusters: Legacy: Il Trailer Internazionale del Film - HD

Chiamata da Jason reitman a rivestire la parte “adulta” del film insieme a Paul Rudd, la Coon risponde con una prova molto efficace nel saper esplorare il lato debole del suo personaggio di madre lasciando comunque lo spazio spazio necessario alla bravissima protagonista Mckenna Grace. Ambientato nell’America rurale invece che nella metropoli, Ghostbusters: Legacy diventa un sequel sinceramente commovente, un tributo necessario e sincero all’eredità dei primi Acchiappafantasmi. Ci si diverte, si segue una storia ben costruita, si partecipa con affetto alle disavventure prima di tutto umane dei personaggi. Ottima continuazione e un film che si regge ottimamente in piedi sulle proprie gambe. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lo strangolatore di Boston (2023)

Partecipazione intensa e degna di nota nel nuovo approccio alla vicenda criminale del serial-killer che terrorizzò la città del Massachusetts. Keira Knightley come protagonista de Lo strangolatore di Boston conduce un cast quasi tutto al femminile, una nuova versione che mette in luce l’importanza di personaggi che agirono con senso civico e coraggio al fine di fermare gli assassinii. Non tutto funziona nel lungometraggio di Matt Ruskin, ma ci sono anche alcuni buoni momenti di cinema impegnato. E poi oltre a un’ottima Coon ci sono anche Morgan Spector, Alessandro Nivola, Chris Cooper. Insomma, anche stavolta come cast proprio non male…Disponibile su Disney +.