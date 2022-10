News Cinema

Halloween Ends chiuderà probabilmente i conti con Michael Myers. Quali sono i cinque film in streaming migliori del franchise? Eccoveli!

Approfittando dall’arrivo in sala di Halloween Ends - episodio che molto probabilmente metterà in un modo o nell’altro la parola fine allo scontro tra Laurie Strode e Michael Myers - vogliamo ripercorrere la storia della celeberrima saga horror di Halloween attraverso quelli che sono a nostro avviso i migliori film in streaming ad essa appartenenti. Come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming della saga horror di Halloween

Halloween - La notte delle streghe (1978)

Halloween - La notte delle streghe: Trailer Ufficiale versione restaurata e rimasterizzata - HD

Ovviamente l’originale di John Carpenter non si batte, è il B-movie che ha settato il modo di fare e intendere lo slasher contemporaneo. Montaggio, musica, idee di regia, tensione al cardiopalma, un mostro che rappresenta qualcosa di mai visto prima, soprattutto a livello concettuale. Halloween - La notte delle streghe è un capolavoro che segna un’epoca e l’immaginario dell'horror contemporaneo. Col piano sequenza iniziale che ancora oggi è inarrivabile. Disponibile su Apple Itunes.

Halloween 20 anni dopo (1998)

Dopo una serie di sequel più o meno (e molto meno) riusciti, la saga torna a produrre un episodio di interesse e spessore anche perché dietro la macchina da presa c’è uno specialista affidabile come Steve Miner. Halloween 20 anni dopo funziona, spaventa, intriga e possiede ottime soluzioni visive, almeno per il genere. E poi Jamie Lee Curtis torna nel ruolo di Laurie, e questo basta e avanza per amare il film. Divertente e ben organizzato. Disponibile su CHILI.

Halloween - The Beginning (2007)

Il reboot di Rob Zombie è intelligente, coerente con la visione del genere che il cineasta porta avanti, spericolato in alcune soluzioni e decisamente angosciante. Halloween - The Beginning poi possiede un perfetto Malcolm McDowell nella parte del dottor Loomis, e l’idea di farne in qualche modo una origin story funziona a dovere. Un reboot malefico, sporco e sanguinolento al punto giusto. Non arriva ovviamente all’originale, ma a noi ha divertito abbastanza. Anzi parecchio. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Halloween (2018)

Halloween: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il sequel diretto dell’originale diretto da David Gordon Green è uno spettacolo di primissimo ordine, un film che riporta alle origini la saga con un gusto del genere davvero elevato e una tensione degna del primo. Halloween è un film semplicemente godibile, inventivo, pieno di caratteristi di spessore come Will Patton e Judy Greer. Si torna indietro nel tempo ma senza malinconia, anzi. Prodotto moderno e ottimamente ideato. Del resto, è Blumhouse! Enorme successo al botteghino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Halloween Kills (2021)

Il sequel non funziona quanto il primo episodio, ma lavora su argomenti e tematiche molto contemporanee come l'isteria collettiva e la capacità di pilotare le masse attraverso la loro paura e odio. Halloween Kills ha altrettanti momenti di ottimo cinema splatter, e la sequenza nell’ospedale funziona davvero bene. Tutto sommato un episodio della saga del tutto apprezzabile, anche se lontano dalla riuscita del precedente. Ma setta le premesse per Halloween Ends in maniera appropriata. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.