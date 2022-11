I migliori film in streaming della regina della commedia Godlie Hawn

News Cinema

La grande attrice compie oggi 77 anni. Un Oscar, tanti successi e collaborazioni eccellenti, come dimostrano i prossimi cinque film in streaming.

È con malcelato entusiasmo che celebriamo oggi i 77 anni di Goldie Hawn, piccola grande regina della commedia americana a partire dalla fine degli anni ‘60. Con il suo stile impareggiabile l’attrice è diventata subito un simbolo della rivoluzione sociale e culturale di quel periodo. Un Oscar lo ha vinto, un altro lo ha sfiorato per Soldato Giulia agli ordini (purtroppo non disponibile in streaming), e in carriera ha collaborato con un numero incredibile di attori e registi di successo. Ecco dunque i cinque film in streaming che rappresentano il meglio della carriera di Goldie Hawn, la quale ancora oggi mantiene un posto d’onore nel nostro cuore cinefilo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Goldie Hawn

Fiore di cactus

Sugarland Express

Shampoo

La morte ti fa bella

Tutti dicono I Love You

Fiore di cactus (1969)

Già all’esordio arriva l’Academy Award come miglior attrice non protagonista nel ruolo della giovane amante del dentista Walter Matthau, donnaiolo incallito che ha come segretaria la saggia e paziente Ingrid Bergman. Diretto con gusto e molti giuzzi da grande commedia da Gene Saks, Fiore di cactus mette in scena la rivoluzione sessuale con freschezza e gustose trovate di genere. Un titolo di culto per lanciare la carriera della Hawn. È nata una stella…Disponibile su Apple Itunes.

Sugarland Express (1974)

Escursione nel dramma grazie al notevole road-movie diretto nientemeno che da Steven Spielberg. Sugarland Express è una storia dolorosa di ribellione allo status quo di un tessuto sociale castrante, in cui una donna può perdere la propria identità e ritrovarla soltanto lottando contro tutto e tutti, anche a costo di estreme conseguenze. Presentato a Cannes, il film vince il premio per la sceneggiatura. Con un finale magnifico ed emblematico. La Hawn dimostra di essere anche straziante attrice drammatica. Accanto a lei un inteso William Atherton. Disponibile su Apple Itunes.

Shampoo (1975)

Uno dei film-simbolo della cosiddetta “Nuova Hollywood” vede la Hawn impegnata a recitare insieme a due altri mostri sacri come Warren Beatty e Julie Christie. Diretto da un Hal Ashby libero e sulfureo come non mai, Shampoo mette in scena la spensieratezza ideologica di una generazione, impersonata dalla figura del parrucchiere protagonista, frivolo e irresistibile come pochi personaggi di quel periodo. Lee Remick vince l’Oscar come non protagonista, seguono le candidature a Jack Warden sempre a supporto, alla sceneggiatura e alle scenografie. Disponibile su Amazon Prime Video.

La morte ti fa bella (1992)

Robert Zemeckis vuole la Hawn a fianco della leggenda Meryl Streep per questa commedia satirica dagli effetti speciali straordinari (da Oscar) e dal commento sociale tanto profondo quanto ficcante. Isabella Rossellini magnifica e un Bruce Willis ispirato contribuiscono a fare de La morte ti fa bella una sorta di fiaba horror corrosiva e scatenata, con almeno un paio di sequenze da antologia. All’epoca non ebbe uno straordinario successo di pubblico, col tempo ha conquistato milioni di fan. Un Zemeckis più caustico del solito, almeno per quel periodo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Tutti dicono I Love You (1996)

La Hawn non poteva non collaborare col genio della commedia Woody Allen in questo musical per amatori che possiede spunti magnifici e attori in stato di grazia: insieme ai due già citati troviamo anche Julia Roberts, Alan Alda, Drew Barrymore, Edward Norton e soprattutto un Tim Roth irresistibile nel ruolo di un gangster rozzo e pronto alla zuffa. Tutti dicono I Love You è un film fin troppo sottovalutato dell’autore newyorkese, uno dei suoi titoli migliori del decennio. La Hawn risplende di luce propria in tutte le scene in cui compare. Un gioiello. Disponibile su Amazon Prime Video.