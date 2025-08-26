I migliori film in streaming della grande Allison Janney, nel cast de I Roses

News Cinema

L'attrice americana premio Oscar e icona della TV (The West Wing, Masters of Sex, Mom) torna nella commedia in uscita nei cinema. Ecco i suoi migliori film in streaming.

Nel cast di I Roses, che vede protagonisti Olivia Colman e Benedict Cumberbatch, troviamo come supporto di lusso la grande Allison Janney. A partire dalla metà degli anni ‘90 l’attrice originaria di Boston ha impreziosito con la sua enorme versatilità film che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo. Lanciata dal piccolo schermo grazie a una serie straordinaria quale è stata The West Wing, Allison Janney è senza ombra di dubbio una delle più grandi attrici di oggi. A confermarlo i cinque film in streaming che trovate qui sotto. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Allison janney, nel cast di I Roses

Big Night

American Beauty

The Hours

Juno

Tonya

Big Night (1996)

L’esordio al cinema di Allison Janney è già un film di culto per intenditori e palati fini. Diretto a quattro mani da Stanley Tucci e Campbell Scott, Big Night è una commedia dalla gentilezza non comune, in cui l’attrice rappresenta la sincerità e il lato umano della persona comune. Tony Shalhoub, Isabella Rossellini, Ian Holm, Minnie Driver e Liev Schreiber compongono un cast affiatatissimo, che eleva il tono della storia e la statura dei personaggi. E il finale tutto in silenzio è un momento di cinema gigantesco. Uno dei migliori film degli anni ‘90, un esordio prezioso e commovente. Disponibile su CHILI.

American Beauty (1999)

Nel ruolo della moglie depressa e silenziosa di Chris Cooper, la Janney affronta con potenza un ruolo difficilissimo, che poteva andare costantemente sopra le righe. Alla fine lei risulta un punto a favore di American Beauty, e soprattutto una delle migliori in un cast che comprende Annette Bening, Kevin Spacey e il gruppo di giovani attori. Sam Mendes dirige un dramma familiare complesso e affascinante, dove pochissimi personaggi posseggono una forza morale in grado di salvarli dalla follia. Sceneggiatura magnifica di Alan Ball, regia perfetta. Cinque premi Oscar tra cui miglior film, regia, attore protagonista e sceneggiatura. Titolo di culto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW, Paramount +.

The Hours (2002)

Altro ruolo minore nella durata ma assolutamente intenso nel contenuto. Come partner di Meryl Streep la Janney le offre un supporto prezioso e amorevole, soprattutto nella dolorosa scena di confronto drammatico. Ancora una volta è lei a rimanere impressa in un film che vede recitare anche Nicole Kidman (Oscar), Julianne Moore, Ed Harris, Stephen Dillane e molti altri. The Hours è un dramma ambientato su tre piani temporali davvero straziante, magnificamente diretto da Stephen Daldry. Grandi performance e una valanga di candidature all’Oscar. Stupende anche le musiche di Philip Glass. Prezioso. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Juno (2007)

Nel ruolo di una matrigna scontrosa e dalla lingua aguzza, la Janney dimostra la sua versatilità con una prova divertentissima quanto scontrosa. Insieme a J.K. Simmons forma una coppia di genitori magnifica per il protagonista Elliot Page. Juno vede anche un bravissimo Jason Bateman, Michael Cera e Jennifer Garner completare un organico di altri magnifici. Oscar alla sceneggiatura di Diablo Cody, nomination per film, la regia di Jason Reitman e a Page. Grande successo di pubblico e critica per un film commovente, sentito, pieno di personaggi maestosi nella loro normalità. Delicato e toccante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Tonya (2017)

Ed ecco finalmente arrivare l’Oscar come miglior attrice protagonista per un personaggio mostruoso, scorbutico, viscerale. La Janney dimentica tutta la sua naturale eleganza e classe per tratteggiare una donna avvelenata e velenosa, perfetto contraltare a una Margot Robbie in grande forma. Craig Gillespie dirige Tonya con veemenza ma anche occhio lucidissimo. Momenti di cinema spassoso e altri tristissimi. Sebastian Stan come supporto funziona bene, il resto è storia vera per quanto parossistica. Grande prova d’attrice di un altro livello per Allison. Una consacrazione che non aveva neppure bisogno di avvenire…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.