News Cinema

Città di misteri, tragedie e fascino misterioso, New Orleans è stata teatro di grande cinema americano. Come dimostrano questi titoli in streaming.

Il nostro approfondimento cinefilo attraverso cinque film in streaming si sposta oggi nel sud degli Stati Uniti ovvero in una città affascinante ed enigmatica come New Orleans. Contaminazione di varie culture anche radicalmente diverse tra loro, il luogo ha da sempre destato l’attenzione del cinema americano grazie al mistero che lo avvolge, spesso venato di sfumature fantastiche o addirittura terrificanti. Non è un caso infatti che quattro dei cinque film selezionati per rendere omaggio a New Orleans abbiamo venature fantastiche più o meno portanti per l’opera intera. Eccovi dunque i titoli da noi selezionati, vi auguriamo come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming ambientati a New Orleans

Un tram che si chiama desiderio

Il bacio della pantera

Intervista col vampiro

Il curioso caso di benjamin Button

Re della terra selvaggia

Un tram che si chiama desiderio (1951)

Il classico del cinema anni ‘50 tratto dal capolavoro di Tennessee Williams e diretto da Elia Kazan lascia esplodere il mito di Marlon Brando e conferma la grandezza eterna di Vivien Leigh, vincitrice del suo secondo Oscar dopo Via col vento. Scritto, diretto e interpretato con realismo che enfatizza l’erotismo represso dei personaggi, Un tram che si chiama desiderio cambia le regole del cinema hollywoodiano del periodo, portando la tensione drammatica tra i personaggi a livelli prima mai conosciuti. E sullo sfondo la New Orleans florida e lussureggiante, anche nella sua povertà, si fa cornice perfetta. Calssico in bianco e nero. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il bacio della pantera (1982)

Il remake del classico horror diretto da Jacques Tourneur si trasforma nelle mani del grande Paul Schrader in una riflessione torbida e potente sulla sessualità, sul rapporto tra uomo e natura, sull'ossessione per la metamorfosi della carne e dello spirito. Malcolm McDowell mefistofelico, Nastassja Kinski angelica e oscura, John Heard in grande spolvero sono il trio protagonista di una versione de Il bacio della pantera forse anche migliore dell'originale, con un finale da incubo. E da inchino. Cult-movie venefico dall'istinto animale. Disponibile su CHILI, NOW.

Intervista col vampiro (1994)

New Orleans è presente, corposa e fatiscente, in questa trasposizione clamorosa del romanzo di Anne Rice. Neil Jordan al suo meglio dirige un Tom Cruise al massimo dei rischi mai presi in carriera, un Lestat tenebroso e malvagio, erotico e disturbante. Accanto a lui l’astro nascente di Brad Pitt, Stephen Rea, Antonio Banderas, Kirsten Dunst alla prima, magnifica interpretazione. Intervista col vampiro è sfrontato, iconoclasta, ribelle e magnifico da vedere. Fotografia pazzesca di Philippe Rousselot. Un classico anni ‘90. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il curioso caso di Benjamin Button (2008)

Il curioso caso di Benjamin Button: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Ancora Brad Pitt è protagonista insieme a Cate Blanchett dell’adattamento cinematografico del racconto esemplare di F. Scott Fitzgerald. Un David Fincher più elegante e fluviale racconta Il curioso caso di Benjamin Button, melodramma romantico che alterna momenti di cinema visivamente portentoso ad altri intimisti e toccanti. Una valanga di nomination all’Oscar, tra cui quella a Taraji P. Henson come attrice non protagonista, a cui si aggiungono film, regia, adattamento e attore. Il meglio di new Orleans e dei suoi echi fantastici. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Re della terra selvaggia (2012)

Re della terra selvaggia: Il trailer italiano ufficiale - HD

Anche se la New Orleans devastata dall’uragano Katrina non è mai ufficialmente citata è ben chiaro che la sua desolazione magica è il teatro principale di uno dei migliori film indipendenti del nostro tempo. Diretto da un Behn Zeitlin capace di tirare fuori il massimo realismo e insieme poesia, Re della terra selvaggia stordisce con l’emozione che questo rapporto padre-figlia riesce a regalare. Un percorso di crescita doloroso e folgorante, portando avanti da una Quvenzhané Wallis prodigiosa a soli nove anni. Nomination all’Oscar per film, regia, attrice e adattamento. Avrebbe meritato tutte le statuette. Capolavoro. Disponibile su CHILI.