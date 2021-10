I Mercenari 4: da Sylvester Stallone nuove foto e un video molto cool dal set del film

News Cinema

Tramite Instagram, Sylvester Stallone condivide tre fotografie e un video dal set de I Mercenari 4, nuovo capitolo della saga attualmente in corso di riprese e non diretto da Sly.

Sylvester Stallone è di nuovo in modalità Barney Ross, il che significa, ma questo già lo sapevamo, che sta girando I Mercenari 4, nuovo film della serie interpretata dai più grandi eroi d'azione di sempre. Il franchise è rimasto in stallo dal 2014, visti anche gli incassi piuttosto deludenti de I Mercenari 3, ma Sly & Co. sono pronti a scommettere sul successo del nuovo capitolo, annunciato ufficialmente lo scorso agosto e di cui abbiamo oggi un video e tre fotografie dal set.

Sylvester Stallone è ricorso ancora una volta a Instagram per condividere le immagini con i suoi fan. Stando a The Hollywood Reporter, il vero protagonista della vicenda sarà il Lee Christmas di Jason Statham. Il cast comprende, oltre a Sly, Dolph Lundgren e le new entry Megan Fox, Tony Jaa, Curtis "50 Cent" Jackson e Andy Garcia, che interpreterà un agente della CIA. La regia de I Mercenari 4 è di Scott Waugh (Need for Speed, L'ultima discesa), e la sceneggiatura di Spenser Cohen. Al momento nessun dettaglio è trapelato sulla trama. Tornando alle immagini postate da Stallone, guardate quanto è cool l'attore mentre fuma il sigaro e accelera, con indosso una camicia a quadri e i gli iconici occhiali a goccia della Ray-Ban. Ci sono anche Statham, che tiene in mano la sceneggiatura, e Lundgren, che sorride.

Leggi anche Megan Fox ci mostra il suo outfit da combattimento sul set de I Mercenari 4

Ancora non conosciamo la data di uscita de I Mercenari 4. La nostra speranza è di non dover aspettare troppo per seguire le indiavolate e pericolose avventure di uomini inossidabili nonostante la non più tenera età.