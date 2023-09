News Cinema

I MERCEN4RI - Expendables è al cinema, ecco tre scene in italiano!

di Domenico Misciagna 21 settembre 2023 2

Arriva in sala I MERCEN4RI - Expendables, ritorno dei soldati Jason Statham, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, con qualche new entry come Megan Fox. Ve ne mostriamo tre clip in italiano.