I'm Beginning to See the Light: Jack Huston malinconico trombettista a guardia di un faro nel trailer del film

News Cinema

Jack Huston è il protagonista del commovente I’m Beginning to See the Light, in cui interpreta un uomo dal passato doloroso che diventa il guardiamo di un faro. Del film è stato diffuso il trailer.

Quando in un film c'è un faro, spesso significa che si parlerà d’amore o di qualcosa che farà versare più di una lacrima alo spettatore o comunque susciterà in lui forti emozioni. Non fa eccezione, in questo senso, I'm Beginning to See the Light, che ha come interprete principale il bravissimo Jack Huston.

I'm Beginning to See the Light è il primo film del regista russo Konstantin Khudyakov e vede nel cast anche Abbie Cornish, Lucy Punch, Jamie Chung, Brandon T. Jackson. Il film uscirà in un numero limitato di cinema e nella sola Los Angeles il 2 maggio, per restare in cartellone fino al 6. Sempre il 2 arriverà sulle principali piattaforme streaming.

I'm Beginning to See the Light: la trama e il trailer

I'm Beginning to See the Light racconta la storia di un trombettista di nome Ezra che perde la famiglia in un incidente automobilistico. L'uomo si risveglia in ospedale e, nell'apprendere la tragica notizia, viene a sapere che il camion con cui la sua macchina si è scontrata trasportava una grossa lente di Fresnel destinata a un faro. Ezra decide così di recarsi al faro in questione e ne diventa il guardiano. Quando un giorno salva la vita a uno sconosciuto che sta per buttarsi dal faro, Ezra capisce che aiutare gli altri dà un senso alla sua esistenza. Dopo qualche tempo incontra un'insegnante di nome Hannah e si innamora di lei. Hannah ha un figlio che inizialmente dimostra simpatia nei confronti di Ezra, ma poi diventa estremamente geloso della madre.

Di I'm Beginning to See the Light è disponibile il trailer, che noi prontamente vi mostriamo.