I grandi film in streaming che compiono vent'anni

Il 2004 è stato un anno davvero ricco di cinema in grado di entusiasmare. Ecco cinque film in streaming che lo dimostrano...

Il 2004 è stato molto probabilmente l’anno migliore del cinema americano nel nuovo millennio. I film in streaming che compie vent’anni nel 2024 sono stati capaci di raccontare l’animo umano e le sue mille sfaccettature con profondità e accuratezza, regalandoci personaggi che in alcuni casi si sono ritagliati un posto di rispetto nell’immaginario cinematografico collettivo, e almeno in un’occasione nel nostro cuore. Ecco dunque quelli che riteniamo i migliori lungometraggi del 2004, invitandovi a rivederli per riscoprirne la fattura artistica e soprattutto la potenza emotiva. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming che compiono vent’anni

Collateral

Gli incredibili - Una normale famiglia di supereroi

Million Dollar Baby

Se mi lasci ti cancello

Sideways - In viaggio con Jack

Collateral

Collateral: Il Trailer Ufficiale del Film

Michael Mann sceglie di girare completamente in digitale un film notturno e rarefatto, un thriller che adopera le highway e le strade desolate di Los Angeles come rappresentazione dell’animo perso dei due protagonisti, a loro modo speculari. Tom Cruise e Jamie Foxx si sfidano a colpi di bravura, facendo di Collateral un capolavoro di rara potenza cinematografica. Javier Bardem, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo e tutti gli altri attori contribuiscono alla fondazione di un mito del cinema di genere. Collateral ottiene le nomination all’Oscar per Foxx come non protagonista e per il montaggio, ne meritava moltissime in più. Uno dei migliori film del millennio, non soltanto di quell’anno. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Gli incredibili - Una normale famiglia di supereroi

Brad Bird sceglie di costruire Gli incredibili - Una normale famiglia di supereroi come se fosse un film in live-action, con le stesse idee di montaggio e le inquadrature di un vero film di supereroi. Il risultato è qualcosa di mai visto in precedenza nel cinema di animazione, il risultato uno dei più alti ottenuti fino a oggi da una produzione Pixar. Il pubblico e la critica applaudono, e giustamente. Arrivano quattro nomination all’Oscar tra cui quella per la miglior sceneggiatura originale, mentre le statuette le ottiene il film nella categoria d’animazione e il montaggio sonoro. Insieme a Inside Out, il miglior lungometraggio della leggendaria casa di produzione. Ancora oggi inarrivato nel suo genere. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Million Dollar Baby

Girato in meno di venti giorni, scritto con mano precisa da Paul Haggis, diretto con sguardo umanista e malinconico da Clint Eastwood, Million Dollar Baby si rivela l’outsider dell’anno e si porta a casa gli Oscar come miglior film, regia, attrice protagonista a Hilary Swank e attore non protagonista a Morgan Freeman. Non il miglior lungometraggio dell’autore di Gli spietati e Mystic River, ma comunque un’opera profonda e toccante, che esplora il rimorso e il desiderio di affermazione personale come elementi che possono definire la vita di un individuo. La prima parte è emozionante, la seconda assolutamente straziante. Grande studio di caratteri, fotografato con bellezza e semplicità da Tom Stern. Altro grande film di fantasmi per Clint. Disponibile su Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Se mi lasci ti cancello

Una delle storie d’amore maggiormente toccanti dei nostri tempi raccontata da Michel Gondry e soprattutto Charlie Kaufman con una sceneggiatura strabiliante, capace di arrivare all’Academy Award in maniera del tutto meritata. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (ci rifiutiamo come sempre di ripetere l’orrendo titolo italiano) vede Kate Winslet e Jim Carrey amarsi, perdersi, cancellarsi dalla memoria. Il tutto dentro un puzzle narrativo ed estetico di bellezza e poesia uniche, frutto di un connubio di artisti al loro meglio. Perché la Winslet ottenne la nomination all’Oscar e Carrey venne come sempre escluso? Ancora ce lo chiediamo. Film del cuore e dello spirito. Magnifico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Sideways - In viaggio con Jack

Da un romanzo francamente tiepido Alexander Payne e Jim Taylor tirano fuori una sceneggiatura perfetta, veicolo prezioso per le prove magistrali di Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Sandra Oh e Virginia Madsen. Sideways - In viaggio con Jack diventa una dissertazione umanissima sull’amicizia e le difficoltà della vita comune, con un personaggio protagonista capace di arrivare la cuore di ogni uomo che nella sua vita ha attraversato un momento di crisi umana. Miles è un personaggio profondo, comune, pieno di difetti e di umanità rarissima, e Giamatti lo ha abbracciato con la sua grandezza di attore. oscar per la sceneggiatura, nomination per il film, la regia, ai due attori non protagonisti. Film del cuore, protagonista inarrivabile. Capolavoro di cinema di tutti i giorni. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.