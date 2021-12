I Foo Fighters si danno all'horror: il teaser trailer di Studio 666

News Cinema

La rock band capitanata da Dave Grohl è protagonista di una commedia horror che debutterà nei cinema americani il 25 febbraio 2022. Ecco le prime immagini video di Studio 666.

Ve li ricordate, almeno i meno giovani tra voi, i videoclip dei Foo Fighters? Quelli di canzoni come "Learn to Fly", "Long Road to Ruin", "Monkey Wrench" o "Big Me", giusto per fare qualche esempio, quelli in cui l'ex Nirvana Dave Grohl e soci si divertivano a fare gli scemi e le faccette, e a parodiare film famosi o spot di successo?

Se non ve li ricordate, cercateli su YouTube; se invece ve li ricordate, non dovrebbe sorprendervi che i Foo Fighters stiano per debuttare nei cinema americani, il prossimo 25 febbraio, con una commedia horror che li vede protagonisti nei panni di loro stessi.

Il film si intitola Studio 666, è diretto da BJ McDonnell (uno con una lunga esperienza di video musicali alle spalle, ma anche come operatore sui set di film come The Interview, Zombieland - Doppio colpo, Annabelle 3 e l'imminente Top Gun: Maverick) a partire da un soggetto dello stesso Grohl sceneggiato da Jeff Buhler (autore dei copioni di recenti remake horror come The Grudge e Pet Sematary) e da Rebecca Hughes (la serie tv di Mike White Cracking Up).

Nel film i Foo Fighters si trasferiscono in una villa di Encino, intrisa di macabre storie del rock and roll, per registrare il suo decimo album. Una volta dentro la villa e iniziate le registrazioni, però, Dave Grohl si trova alle prese con forze soprannaturali che minacciano sia il completamento dell'album che la vita dei membri della band.

Oltre a Grohl, nel film ci sono anche gli altri Foo Fighters: Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee. Ad affiancarli gli attori Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega e Jeff Garlin.