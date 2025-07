I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ecco una retrofuturistica featurette video del film!

News Cinema

Dal 23 luglio arriva nei cinema italiani il nuovo cinecomic dei Marvel Studios: scopriamo qualcosa di più in questo video che ci racconta di più sul film.

Mentre il Superman di James Gunn sta conquistando i botteghini di tutto il mondo segnando una nuova alba per la DC al cinema, la Marvel cerca di tenere alta l'attenzione sul suo cinecomic estivo del 2025: l'atteso I Fantastici Quattro: Gli inizi, il film che riprova per l'ennesima volta a dare la giusta dignità cinematografica alla famiglia di supereroi creata da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961, e che è il primo della cosiddetta Fase Sei del Marvel Cinematic Universe.

Il film, che è stato affidato alla regia di Matt Shankman, debutterà nei cinema italiani il 23 luglio, e vede protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach nei panni di Reed Richards (alias Mister Fantastic), Susan Storm (la Donna Invisibile), Johnny Storm (la Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa).

Questo che vedete qui di seguito è un video in un affascinante stile retrofuturistico che ci racconta di più su I Fantastici Quattro: Gli inizi, portandoci anche nel suo dietro le quinte.

I Fantastici Quattro: Gli inizi, una featurette video