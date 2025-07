I Fantastici 4 - Gli Inizi: prima del MCU, Pedro Pascal ha ottenuto due ruoli DC

News Cinema

Potreste averlo dimenticato, ma il richiestissimo Pedro Pascal, prima di ottenere il ruolo di Reed Richard nel reboot de I Fantastici 4, ha fatto parte della famiglia DC. Scopriamo dove e chi ha interpretato!

Pedro Pascal è il personaggio del momento ed è davvero difficile non imbattersi in qualche titolo che lo veda protagonista. Negli ultimi due anni, ha interpretato Joel Miller in The Last of Us, Din Djarin in The Mandalorian e il Generale Acacius ne Il Gladiatore II. Il suo curriculum si arricchirà presto con la rom-com Material Love, ma si è fatto notare anche in Il talento di Mr. C (2022) e Drive-Away Dolls (2024). Titoli minori, ma che gli hanno permesso di mostrare la sua versatilità.

Non è un segreto che il divo sia una new entry nel Marvel Cinematic Universe. Debutterà ne I Fantastici Quattro: Gli Inizi, che uscirà il 23 luglio 2025, e riprenderà il ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic anche nell'atteso crossover Avengers: Doomsday, in cui si troverà faccia a faccia con il malvagio Dottor Destino (Robert Downey Jr.). Prima di celebrare Pedro Pascal come uno dei nuovi volti del MCU, però, ripercorriamo attentamente le sue precedenti incursioni nel mondo dei supereroi, inclusa una che non ha mai visto la luce.

Pedro Pascal: per un pelo non è diventato un volto del DC Universe

Oggi è un'icona, ma Pedro Pascal non è diventato una star del cinema da un giorno all'altro. Ha iniziato con piccoli ruoli in importanti serie TV come Buffy l'ammazzavampiri, Law & Order e The Good Wife. La paziente gavetta è stata ripagata nel 2011, quando è stato scritturato per recitare nell'episodio pilota di una serie su Wonder Woman che la NBC stava sviluppando. Adrianne Palicki avrebbe dovuto interpretare il ruolo principale, mentre Pascal avrebbe prestato il volto a Ed Indelicato, un agente del dipartimento di polizia di Los Angeles. Tutt'altro che un ruolo da protagonista, ma l'attore cileno avrà certamente colto al volo con entusiasmo l'opportunità di unirsi al DC Universe.

Tuttavia, la NBC ha scelto di non procedere con il progetto, rispedendo Pascal nel tritacarne televisivo. Ingoiato il rospo, Pedro ha debuttato in un altro franchise cult: la serie HBO Game of Thrones. La sua apprezzata performance nei panni di Oberyn Martell l'ha indubbiamente aiutato a farsi strada in progetti più grandi e prestigiosi.

Non a caso, ha ricevuto una seconda chiamata dalla DC durante lo sviluppo di Wonder Woman 1984 (2020). Patty Jenkins e soci l'hanno scelto per interpretare l'eccentrico uomo d'affari Maxwell Lord, che cercava di controllare la Pietra dei Sogni e cambiare il mondo. Il sequel del 2020, com'è noto, è stato un flop, e la DC non è mai riuscita ad affidare a Pedro Pascal un ruolo da protagonista: un errore che la Marvel non avrebbe commesso.

Il MCU non sarà più lo stesso dopo l'ingresso di Pedro Pascal

Non c'è due senza tre e il terzo ruolo in un cinecomic lancia ufficialmente Pedro Pascal nell'Olimpo dei supereroi... ma anche di Hollywood. Reed Richards è uno dei personaggi più intelligenti della Marvel Comics, e, in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, sembra pronto a fare un salto di qualità nel live-action. La Prima Famiglia, nel film di Matt Shakman, si scontrerà con Silver Surfer (Julia Garner) e il suo maestro Galactus (Ralph Ineson), che non desidera altro che fare della Terra il suo prossimo boccone. Mister Fantastic, la Donna Invisibile (Vanessa Kirby), la Torcia Umana (Joseph Quinn) e La Cosa (Ebon Moss-Bacharach) dovranno reclutare gli eroi più potenti della Terra per arrivare preparati al grande campo di battaglia di Doomsday.