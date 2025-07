I Fantastici 4: Gli inizi e quella scena di Thunderbolts*... il nesso non c'è più? Parla il regista

News Cinema

Parlando con Cinemablend, il regista Matt Shakman ha spiegato perché I Fantastici 4: Gli inizi non abbia recuperato qualcosa della scena negli end credits di Thunderbolts*.

Avete visto I Fantastici 4 - Gli inizi e Thunderbolts*? Un tempo magari era scontato, quando i film dei Marvel Studios erano una tappa obbligata, forse ora sono completisti solo i fan irriducibili del Marvel Cinematic Universe: ad ogni modo, nei titoli di coda di Thunderbolts* c'era una sequenza che tirava in ballo i Fantastici 4, seppur non di persona (ma in modo inequivocabile). Cinemablend ha pensato di chiedere a Matt Shakman, regista dell'ultimo film, come mai non vi siano riferimenti a quel momento di Thunderbolts*. Ufficialmente addice ragioni produttive...

Thunderbolts* e il legame con I Fantastici 4 - Gli inizi: che fine ha fatto? [SPOILER]

Una delle scene negli end credits di Thunderbolts* mostrava quei protagonisti assistere all'apparizione sulla Terra dell'astronave dei Fantastici 4: un travaso di universi, perché il quartetto agisce - come spiegato chiaro e tondo in I Fantastici 4: Gli inizi - su Terra 828, mentre le vicende classiche del Marvel Cinematic Universe hanno luogo su Terra 616. Ce n'era abbastanza per far venire l'acquolina in bocca agli appassionati dei Marvel Studios e prima ancora dei loro fumetti, però il regista di Fantastici 4: Gli inizi, Matt Shakman, sostiene di non aver avuto a che fare con quella trovata. Evidentemente fa parte di un grande piano del boss Kevin Feige, forse spiegato in Avengers: Doomsday, al cinema nel dicembre 2026. Shakman non cade nella trappola dell'intervistatore e scarica agevolmente il barile...

No, no, no. Vedete, quella scena negli end credits di Thunderbolts* è stata creata relativamente tardi durante il mio lavoro, non era una cosa di cui ero al corrente, perché non è stata concepita mentre io lavoravo sul mio copione, mi spiego? Uso spesso la metafora della staffetta, no? Ti passano il testimone, corri più veloce che puoi, fai il meglio che puoi con la tua versione dei Fantastici 4 - su Terra 828, in questo mondo - poi a tua volta passi il testimone, in questo caso ai fratelli Russo [registi dei prossimi Avengers, ndr]