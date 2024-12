I Diamanti di Ozpetek e un anno di cinema firmato Vision Distribution

News Cinema

Vision Distribution ha presentato un anno di novità, da Natale 2024 a Natale 2025, in occasione delle Giornate di Cinema di Sorrento. A partire dall'atteso ritorno al cinema di Ferzan Ozpetek con Diamanti e il suo cast tutto al femminile. Ne abbiamo parlato con l'Amministratore delegato Massimo Proietti.

I Diamanti sono i migliori amici del cinema. Almeno questo è lo slogan di lancio delle novità per Vision Distribution presentate a Sorrento, in occasione delle Giornate di Cinema. Il riferimento è alle diciotto donne protagoniste di Diamanti, nuovo film di Ferzan Ozpetek che torna al cinema dopo cinque anni con un titolo in sala a Natale.

Parlando delle feste, ma del 2025, Vision ha annunciato il titolo di punta fra dodici mesi, Il maestro, incursione nel mondo del tennis di Andrea Di Stefano con protagonista Pierfrancesco Favino. Nel mezzo molte novità, italiane come Io sono la fine del mondo di Gennaro Nunziante, con il comico Angelo Duro, o L'amore in teoria di Luca Lucini e La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, ma anche internazionali come Le assaggiatrici di Silvio Soldini, tratto dal best seller di Rosella Postorino o Paternal Leave con Luca Marinelli diretto dalla moglie tedesca Alissa Jung.

Abbiamo parlato delle novità con l'amministratore delegato di Vision Distribution, Massimo Proietti, in questa video intervista.