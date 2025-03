I Daniel dopo i 7 Oscar per Everything Everywhere All at Once tornano sul set questa estate

News Cinema

Daniel Scheinert e Daniel Kwan, meglio noti come I Daniel, dopo Everything Everywhere All at Once che ha trionfato agli Oscar due anni fa, stanno per tornare sul set con un nuovo misterioso progetto.

Se vi stavate chiedendo che fine avessero fatto Daniel Scheinert e Daniel Kwan, meglio noti come "I Daniel", fortunatissimi registi che dopo un primo film in cui Daniel Radcliffe interpretava un cadavere scorreggione, ne hanno firmato un altro altrettanto demenziale come Everything Everywhere All at Once, che ha vinto ben 7 Oscar, non dovete preoccuparvi: i due stanno per tornare sul set quest'estate con un nuovo misterioso progetto, due anni dopo il loro più grande (e per molti inspiegabile) successo.

Il nuovo film dei Daniel

Il nuovo film dei Daniel è avvolto dal più fitto mistero: si sa che lo realizzano per la Universal, che lo ha al momento tolto dalle uscite del 2026 per fare spazio - e ci mancherebbe altro - al nuovo sci-fi di Steven Spielberg. Sembra comunque che sarà più grande come ambizioni e dimensioni e con un budget più considerevole ed è certo che le riprese si svolgeranno questa estate a Orange e Ventura, in California. A questo punto, se Everything Everywhere All at Once per voi ha avuto un senso, non vi resta che aspettare le prossime notizie. Se invece speravate che i Daniel fossero solo una meteora, forse dovrete ricredervi.