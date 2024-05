I cortometraggi dell'Oscar 2024 in sala grazie a WeShort

News Cinema

Ancora una volta WeShort, in collaborazione con Amaranta Frame, porta al cinema i cortometraggi nominati all'Oscar 2024, nelle categorie dal vero e animazione, compresi i vincitori The Wonderful World of Henry Sugar di Wes Anderson e War Is Over! Appuntamento dal 6 maggio in sala.

La piattaforma WeShort nel 2024 alza la posta: dal 6 maggio porterà al cinema tutti e dieci i cortometraggi nominati al premio Oscar 2024, compresi i due vincitori nelle categorie dal vero e animazione, cioè The Wonderful Story of Henry Sugar di Wes Anderson e l'animato War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko di Dave Mullins. Un'occasione rara per ammirare sul grande schermo film piccoli solo nella durata, in due distribuzioni relative alle due categorie.





Nel 2023 ha riscosso un notevole successo la distribuzione di An Irish Goodbye, il cortometraggio premio Oscar 2023. Adesso dal 6 maggio WeShort propone in sala i dieci cortometraggi nominati all'Oscar 2024, i cinque in live-action e i cinque nella categoria animazione, tutti sottotitolati in italiano. Tra questi c'è La meravigliosa storia di Henry Sugar, col quale Wes Anderson ha applicato il suo stile riconoscibilissimo alla forma breve, guardando ancora a Roald Dahl e avvalendosi di un cast di stelle che comprende Benedict Cumberbatch. Il "pacchetto" dal vero dura 2h 19m e comprende, oltre il corto di Anderson vincitore della statuetta, anche The After di Misan Harriman, Invincible di Vincent-Rene Lortie, Knight of Fortune di Lasse Lyskjær Noer e Red, White and Blue di Nazrin Choudhury. L'antologia animata (durata complessiva 1h 20m) invece comprende il vincitore War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko di Dave Mullins, insieme a Letter to a Pig di Tal Kantor, Ninety-Five Senses di Jerusha e Jared Hess, Our Uniform di Yegane Moghaddam e Pachyderme di Stephanie Clement.

Fondata nel 2020 da Alessandro Loprieno, la piattaforma WeShort offre in catalogo oltre duemila titoli in streaming, ed è dedicata appunto al cinema breve, puntando a valorizzarlo come alternativa ai lungometraggi e alle serie tv, aprendo questa forma al grande pubblico.