I Beatles: Sam Mendes annuncia 4 film, uno per ogni componente della band!

Non uno ma addirittura quattro film, ognuno dedicato a uno dei celebri componenti dei Beatles, annunciati dal regista Sam Mendes.

Questa non ce l'aspettavamo proprio, ma che dire? Ci fa un enorme piacere, da fan dei Beatles quali siamo. Sam Mendes ha annunciato con un comunicato stampa la titanica impresa di farli rivivere non con uno ma con ben quattro film, ognuno dei quali dedicato al punto di vista di un componente del gruppo, le cui storie si intersecheranno per "raccontare la stupefacente storia della più grande band mai esistita". L'operazione ha la piena collaborazione di Paul McCartney e Ringo Starr e degli eredi di John Lennon e George Harrison, che hanno garantito l'utilizzo delle storie e dei diritti musicali.

Sam Mendes racconta i Beatles in 4 film

Non solo dunque Peter Jackson è un fan assoluto dei Fab 4 e ci ha regalato quel meraviglioso docufilm che è The Beatles: Get Back, ma adesso Sam Mendes cercherà di consegnarli alla storia con un film di finzione che racconti non solo il gruppo ma i quattro individui che lo componevano. Questo ha dichiarato in proposito il regista: "Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi ed elettrizzato nello sfidare l'idea di quello che significa recarsi al cinema".Tutti e quattro i film verranno distribuiti globalmente dalla Sony nel 2027. Non si conoscono ancora dettagli di questa singolare distribuzione ma lo Studio promette che sarà una strategia "Innovativa e rivoluzionaria" come, per l'appunto, furono i Beatles. Mendes produrrà anche i film con la sua società mentre produttore esecutivo per la Apple Corps Limited sarà Jeff Jones. Pippa Harris, socia di Mendes, dichiara: "Abbiamo l'intenzione di costruire una esperienza cinematografica unica, eccitante ed epica: quattro film, raccontati attraverso quattro diversi punti di vista che raccontano la storia unica della band più celebre di tutti i tempi. Avere la benedizione dei Beatles e della Apple Corps per farlo è un immenso privilegio". Chi saranno i quattro attori/musicisti prescelti per dare corpo agli indimenticabili 4? Questo sarà un punto cruciale di questa epica impresa, che aspettiamo col fiato sospeso.