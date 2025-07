Hyde: Johnny Depp è Mister Hyde in una graphic novel in cui è coinvolto anche Ridley Scott

News Cinema

Johnny Depp e Ridley Scott uniscono le forze per il progetto di una graphic novel intitolata Hyde e ispirata al racconto di Stevenson Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr.Hyde. Il protagonista ha le fattezze dell'attore, come si vede da un'immagine rimbalzata sui social.

Johnny Depp è pronto per collaborare con Ridley Scott, non per un film ma per una graphic novel intitolata Hyde e ispirata al celeberrimo racconto gotico di Robert Louis Stevenson "Lo strano caso del Dr Jekyll e di Mr. Hyde", pubblicato per la prima volta nel lontano 1886. Nel progetto non è coinvolto soltanto il regista di Blade Runner ma anche la casa di produzione Mechanical Cake, e l'idea è di uscire in tempo per il giorno di Halloween.

La cosa interessante di Hyde è che non racconterà la storia del Dottor Jekyll e di Mr. Hyde partendo dall'inizio della vicenda, o meglio del testo letterario di partenza, ma si soffermerà su ciò che accade dopo che Mr. Hyde ha avuto la meglio sul suo alter ego. Come si legge in un comunicato stampa, il protagonista "esplorerà liberamente le sue oscure tendenze abbandonandosi ad esse senza inibizioni". Mr. Hyde si nasconderà nelle fogne di Londra e con l'aiuto di un siero trasformerà le persone in altri Mr. Hyde. Il personaggio, ed è questo che più ci entusiasma, ha le sembianze di Johnny Depp, come si vede in un'immagine che è appena stata diffusa e che ha fatto il giro dei social.

Ad avere l'idea della graphic novel Hyde è stato il CEO della Mechanical Cake Jesse Negron insieme a Joe Matsumoto, mentre i disegni sono stati affidati a Gary Erskine e Chris Weston. Il progetto verrà illustrato per filo e per segno questo giovedì al Comic-Con di San Diego. Ovviamente sia Johnny Depp che Ridley Scott sono felicissimi di unire le forze per Hyde, come si capisce da una dichiarazione del primo:

Entrare nel mondo degli straordinari personaggi creati da Robert Louis Stevenson e partecipare alla visione di Ridley Scott, e avere inesplicabilmente la possibilità di esplorare questo mondo, è per me una vera sorpresa. Spero lo sia anche per lui. È folle e bellissimo avere la fiducia di Ridley, che per me è un maestro.

Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde e i suoi principali adattamenti

Con la sua lotta fra bene e male, fra ragione e istinto, fra moralità e immoralità, "Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde" ha sedotto milioni di persone, compresi naturalmente diversi produttori, sceneggiatori e registi cinematografici. Alcuni hanno trasposto fedelmente il racconto, altri lo hanno usato come punto di partenza per storie un po’ diverse. Innanzitutto bisogna ricordare che Robert Louis Stevenson lo scrisse di getto in pochissimo tempo e che fin dal principio ebbe una popolarità strepitosa, vendendo quarantamila copie nel solo Regno Unito. I primi adattamenti de "Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde" risalgono all’epoca del muto e sono circa una quindicina. Purtroppo è andato perduto La testa di Giano di Friedrich Wilhelm Murnau, che affrontava, secondo i canoni dell’Espressionismo tedesco, il tema del doppio.

Passando al cinema hollywoodiano, le più celebri versioni sono Il dottor Jekyll di Rouben Mamoulian e il dottor Jekyll e Mr. Hyde di Victor Fleming. Il primo aveva come protagonista Fredric March e fece scalpore per la trasformazione di Jekyll in Hyde, allora giudicata avanguardistica. L'aspetto di Mr. Hyde, con il suo viso scimmiesco e peloso, influenzò inoltre l'immagine del personaggio nei fumetti. Il film di Victor Fleming, che resta il nostro preferito, era interpretato da Spencer Tracy e da una giovane Ingrid Bergman. Se l'attrice conobbe un picco di popolarità, all'indomani dell'uscita in sala, Tracy fu giudicato eccessivamente teatrale nella sua recitazione. Nessuno dei due fu candidato all'Oscar, anche se il film fu nominato per la migliore fotografia in bianco e nero, il migluior montaggio e la migliore colonna sonora.

Fra le molte libere interpretazioni de "Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde", vogliamo ricordare Il testamento del mostro di Jean Renoir (rilettura in chiave moderna del racconto) e Mary Reilly di Stephen Frears, che narra la nota vicenda attraverso gli occhi della domestica del Dottor Jekyll, impersonata da Julia Roberts.

La storia di Jekyll e Hyde ha trovato spazio anche nei fumetti e nell'animazione, nelle serie tv e nei film tv, tra cui Jekyll e Hyde (1990), del quale è stato interprete principale Michael Caine. Naturalmente sono state fatte diverse parodie del racconto, fra le quali Le folli notti del dottor Jerryll, diretto e interpretato da Jerry Lewis, e Dottor Jekyll e gentile signora, per la regia di Steno.