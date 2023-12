Hunger Games, Tom Blyth valuta cosa ne sarà del franchise

News Cinema

Cosa ne sarà di Snow e Lucy Gray dopo Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente? Tom Blyth ragiona sul futuro del franchise e ammette di essere speranzoso.

Cosa ne sarà del franchise degli Hunger Games? Tom Blyth, che ha interpretato il giovane Coriolanus Snow nel prequel La ballata dell’usignolo e del serpente, ha affrontato la questione dichiarandosi fiducioso nei confronti di Panem. Il regista Francis Lawrence, poco prima dell’uscita del film al cinema, aveva garantito che se l’autrice dei romanzi Suzanne Collins avesse scritto nuove storie ambientate nel mondo distopico degli Hunger Games, ne avrebbe realizzato una trasposizione cinematografica senza pensarci due volte. Ad oggi, però, l’autrice non ha pubblicato nuovi romanzi per cui non è certo che il franchise continuerà ad espandersi. A tale proposito, Tom Blyth cerca di infondere un po’ di speranza nel pubblico, soprattutto dopo quel finale aperto ne La ballata dell’usignolo e del serpente.



Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Hunger Games, cosa ne sarà del franchise secondo Tom Blyth

Ne La ballata dell’usignolo e del serpente, Coriolanus Snow è soltanto uno studente che cerca in ogni modo di costruirsi un futuro stabile, trovando un modo per vincere gli Hunger Games in modo sporco. Nel mezzo, però, finisce anche per innamorarsi di Lucy Gray, il tributo del Distretto 12 che ha guidato subdolamente verso la vittoria, e la raggiunge proprio nel suo Distretto dopo essere stato scoperto, costretto ad una vita da Pacificatore. Snow, però, è astuto e troverà un modo per tornare a Capitol City intraprendendo quel percorso a cui è destinato che lo tramuterà nel futuro presidente di Panem. Ragionando sul futuro del franchise degli Hunger Games, Tom Blyth ai microfoni di Observer crede che ci sia speranza per un altro film anche collegato a Snow.

Da parte di tutti noi, penso che ci sia speranza. Credo che tutti noi sentiamo che c’è qualcoa da raccontare dal punto di vista di questi personaggi. Molte persone vogliono vedere se Lucy Gray e Coryo riusciranno mai a incontrarsi di nuovo e cosa succede tra loro. Perché ovviamente, senza spoiler, ciò che accade nel bosco è un grande cliffhanger. E tra Tigris e Coryo c’è stato questo grande rapporto d’affetto. Penso che le persone che l’hanno appurato facciano il tifo affinché quei cugini riescano a tenersi stretti l’un l’altro perché sono sempre stati loro contro il mondo. Tutti vogliamo vedere come si evolveranno queste relazioni. Detto questo, ciò che rispetto di Franchis Lawrence, della produttrice Nina Jacobson e della Lionsgate è che non vogliono continuare a sfornare film solo per il gusto di farlo. Rispettano davvero la letteratura e la scrittura di Suzanne Collins, la creatrice. Se faranno un film, verrà da lei. Verrà dall’impulso di porre un’altra grande domanda sociologica e poi di metterla su carta. Non stanno solo cercando di costruire un franchising per il bene del franchising. Cosa che io, come regista e creatore, rispetto davvero. È la cosa che mi ha reso meno timoroso nell'affrontarlo.