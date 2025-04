Hunger Games: L'alba sulla mietitura, Mckenna Grace entra nel cast in un ruolo chiave

News Cinema

Il cast di Hunger Games: L'alba sulla mietitura si arricchisce di un nuovo membro: stiamo parlando di Mckenna Grace, star dei due film reboot del franchise di Ghostbusters, che entra a far parte del mondo di Panem in un ruolo chiave.

Dopo Joseph Zada e Whitney Peak, che interpreteranno il giovane Haymitch Abernathy e Lenore Dove Baird, arriva l'annuncio che anche Mckenna Grace entra a far parte dell'universo ideato da Suzanne Collins. Come riporta Deadline, infatti, l'interprete di Phoebe Spengler in Ghostbusters: Legacy e Minaccia Glaciale è stata scelta per interpretare il ruolo di Maysilee Donner nel nuovo capitolo della saga cinematografica di Hunger Games.

Maysilee Donner è un personaggio importante nel libro prequel L'alba sulla mietitura, poiché stringerà un'alleanza con Haymitch ed è la migliore amica di Asterid Everdeen, madre di Katniss. Nel libro viene descritta come "la ragazza più impacciata della città" con capelli biondi e occhi azzurri. Ambientato durante la Seconda Edizione della Memoria, vinta proprio da Haymitch, il film seguirà le vicende narrate nel libro e svelerà in che modo il futuro mentore di Katniss è riuscito a trionfare sui 48 tributi (un numero inusuale per i Giochi della Fame) negli Hunger Games. Diretto ancora una volta da Francis Lawrence e con una sceneggiatura firmata da Billy Ray, Hunger Games: L'alba sulla mietitura arriverà al cinema il 20 novembre 2026, distribuito da Lionsgate.

Eric Westerman, co-Presidente di Lionsgate, ha dichiarato che il franchise di Hunger Games continuerà a essere un trampolino di lancio per le carriere di giovani attori di talento, come nel caso di Joseph Zada e Whitney Peak: "Il franchise di Hunger Games è stato a lungo un trampolino di lancio per giovani attori straordinari e Jo e Whitney portano avanti questa eredità con grande profondità di cuore e passione".

Mckenna Grace è nota anche per aver recitato nella pluripremiata Serie TV The Handmaid's Tale, nel ruolo di Esther Keyes, che le è valso la nomination agli Emmy 2022 come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Tra i suoi progetti futuri ricordiamo anche il ruolo da protagonista nel prossimo adattamento da un romanzo di Colleen Hoover, Regretting You, Kiss of the Death, sequel di Five Nights at Freddy's prodotto da Blumhouse e il settimo capitolo del franchise di Scream.