Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness annunciano il divorzio dopo 27 anni

News Cinema

Sta attraversando un momento difficile della sua vita privata Hugh Jackman, che dopo 27 anni di un matrimonio che sembrava indissolubile, sta mettendo la parola fine alla sua storia con la moglie Deborra-Lee Furness.

Il mondo del gossip è di nuovo in subbuglio perché questa proprio non se l'aspettava: venerdì è arrivata la notizia della separazione tra i componenti di una delle coppie in apparenza più inossidabili del mondo del cinema, quella formata da Hugh Jackman e dalla collega Deborra-Lee Furness, sposati da 27 anni e genitori di due figli adottivi, Oscar e Ava, di 23 e 18 anni. La notizia arrivata davvero inattesa perché solo lo scorso aprile l'attore festeggiava su Twitter l'anniversario del loro matrimonio dichiarando tutto il suo amore alla moglie. Da allora, evidentemente, le cose sono cambiate.

Hugh Jackman risponde ai paparazzzi sulla separazione dalla moglie

L'annuncio della fine del matrimonio tra Jackman e Furness, che si erano conosciuti nel 1995 sul set della miniserie australiana Correlli, e si erano sposati un anno dopo, ha colto dicevamo un po' tutti di sorpresa. All'epoca lei, che ha 13 anni più di Jackman, era molto più famosa del collega, giovane attore emergente. Secondo molti sembra che la crisi tra i due sia iniziata durante il lockdown per la pandemia, che ha messo a dura prova anche i meno famosi. Questa la dichiarazione congiunta dell'annuncio della separazione:

Siamo stati benedetti nell'aver passato insieme quasi trent'anni come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Il nostro viaggio adesso sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale.

Ovviamente i paparazzi non hanno perso tempo e nel fine settimana un videomaker che lavora per TMZ ha fermato Hugh Jackman per la strada a New York, chiedendogli "che tipo di crescita individuale sta perseguendo?" e Jackman ha risposto "Non mi sembra giusto parlarne ora, ma apprezzo i suoi pensieri, grazie amico". Quando il paparazzo ha insistito, l'attore ha detto:"è un momento difficile". Page Six riporta che Hugh Jackman è "devastato" e "molto triste" per questo divorzio.