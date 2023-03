Oscar 2023: Hugh Grant è imperdonabile sul red carpet e sul palco si definisce "uno scroto". Twitter si scatena

News Cinema

Agli Oscar 2023 Hugh Grant è stato molto poco gentile con Ashley Graham che lo intervistava sul red carpet. Più tardi, durante la cerimonia, l'attore ha definito se stesso "uno scroto". Il popolo di Twitter non ha gradito.

Se esistesse un Oscar per il peggior discorso sul red carpet e per la star più sarcastica degli Academy Award 2023, a prenderlo sarebbe stato, ieri pomeriggio a Los Angeles, Hugh Grant. Di tutto punto vestito, l'attore ha calcato, come gli altri, il tappeto color champagne che conduceva al Dolby Theatre. La bella Ashley Graham, conduttrice pre-cerimonia, ha subito pensato bene di fermarlo, non immaginando che l'attore avrebbe risposto alle sue domande tra l'annoiato e il confuso, mettendola a disagio. Anche nel presentare l'Oscar per la migliore scenografia insieme all'attrice Andy McDowell, Grant non si è certo distinto per buon gusto. La conseguenza di una simile condotta è stata una valanga di rimproveri sui social, in particolare su Twitter, dove Grant è stato fortemente criticato. Non da tutti però, perché qualcuno ha riso di gusto.

La condotta imbarazzante di Hugh Grant sul red carpet

Ma andiamo con ordine. Hugh Grant è arrivato sul red carpet ed è stato subito intercettato da Ashley Graham, a cui l'attore non ha rivolto uno sguardo benevolo e un sorriso da pubblicità di un dentifricio. No, il protagonista di Notting Hill aveva l'aria decisamente infastidita. La Graham ha posto al fascinoso Hugh la classica domanda da intervista sul red carpet, e cioè che cosa gli piacesse di più della cerimonia degli Academy Awards. La risposta dell’attore è stata ambigua, perché nel dire: "C'è tutta l’umanità qui, è Vanity Fair", poteva riferirsi o al celebre party post premiazione organizzato da Vanity Fair o all'omonimo romanzo di William Makepeace Thackeray, paragonando quindi l'evento a una "fiera delle vanità", che poi è il titolo italiano del libro. Se era questo il senso, l'affermazione suonerebbe come una critica. Dopodiché Ashley Graham ha chiesto all'attore se si sentisse emozionato per qualcuno in particolare, in altre parole per chi facesse il tifo. La risposta, tra lo scostante e il seccato, è stata: "Nessuno in particolare". Ma il bello è arrivato poco dopo, quando Ashley ha domandato come fosse stato per Hugh Grant recitare in Glass Onion - Knives Out, il sequel di Cena con delitto - Knives Out candidato agli Oscar nella categoria migliore sceneggiatura originale. A quel punto, non pago di del suo atteggiamento scostante, il nostro ha risposto: "Ma se appaio a malapena, per circa 3 secondi!”. Ovviamente, a quel punto, mostrando un sorriso a 32 denti alle telecamere, l'intervistatrice ha ringraziato Grant, che ha mugugnato "yeah" invece di ringraziare a sua volta.

Le reazioni del popolo di Twitter sono state contrastanti. Molti hanno scritto che Hugh Grant è stato maleducato, altri che le domande di Ashley Graham erano stupide. Il nostro tweet preferito a riguardo recitava così: "Non è stato maleducato ma semplicemente inglese". In ogni modo, giudicate voi guardando questo video.

hugh grant wants no part of this dumb shit pic.twitter.com/uBQ70QcZGf — Timothy Burke (@bubbaprog) March 12, 2023

Leggi anche OSCAR 2023: Ecco tutti i vincitori

Essenzialmente uno scroto

E veniamo al brevissimo discorso di presentazione dell'Oscar per la migliore scenografia. Hugh Grant era in coppia con Andie MacDowell, sua compagna di set in Quattro matrimoni e un funerale. L'attore ha detto, negli istanti che hanno preceduto la consegna del premio:

Di base siamo qui per fare due cose. La prima è per sensibilizzare la gente sulla vitale importanza dell'utilizzo di una buona crema idratante. Andy ne utilizza una ogni giorno da 29 anni a questa parte, mentre io non ne ho mai usata una in tutta la vita.

Passati alcuni secondi, Hugh Grant ha guardato Andy e ha detto: "Ancora splendida", per poi definire se stesso "Essenzialmente uno scroto".

Dobbiamo confessare che abbiamo trovato questo secondo intervento di Grant divertente. Qualcuno si sarà scandalizzato, ma fra questa osservazione forse poco fine e lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock… c’è di mezzo il mare, anzi tutti i mari del mondo