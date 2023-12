Horror all'età della pietra: il trailer di Out of Darkness

News Cinema

Opera prima di un regista scozzese di nome Andrew Cumming, questo survival horror è ambientato 45mila anni fa e ha fatto con successo il giro dei festival internazionali. Ecco trailer e trama di Out of Darkness.

Si intitola Out of Darkness ed è un survival horror con una particolarità davvero curiosa: è ambientato ai tempi dell'età della pietra, ovvero 45mila anni fa.

Debutto alla regia dello scozzese Andrew Cumming, Out of Darkness (che inizialmente era intitolato The Origin), è stato presentato a festival importanti come il Fantastic Fest, il London Film Festival e il Sitges, e nelle sale americane debutterà all'inizio del prossimo febbraio, il 9.

Questa la trama ufficiale:

Una piccola barca raggiunge le coste di un paesaggio crudo e desolato. Un gruppo di sei persone ha lottato attraverso lo stretto mare per trovare una nuova casa. Sono affamati, disperati e vivono 45.000 anni fa. Per prima cosa devono trovare un riparo e si incamminano attraverso le lande della tundra verso le lontane montagne che promettono le abbondanti grotte di cui hanno bisogno per sopravvivere. Ma quando cala la notte, l'attesa si trasforma in paura e dubbio quando si rendono conto di non essere soli. Suoni terrificanti suggeriscono che qualcosa di mostruoso si aggira in questo paesaggio, qualcosa che potrebbe ucciderli o portarli via. Mentre i rapporti nel gruppo si incrinano, la determinazione di una giovane donna rivela le terribili azioni intraprese per sopravvivere.

Nel cast del film, che è stato scritto da Ruth Greenberg, anche lei esordiente nel lungometraggio, ci sono Safia Oakley-Green, Kit Young, Chuku Modu, Iola Evans, Arno Lüning e Luna Mwezi. Questo è il trailer ufficiale originale di Out of Darkness: