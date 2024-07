Horizon: An American Saga - Capitolo 2, Kevin Costner fuori concorso a Venezia in anteprima mondiale

News Cinema

Kevin Costner rilancia: il suo Horizon An American Saga Capitolo 2 non esce più il 15 agosto, ma viene presentato in anteprima all'81° Festival di Venezia, sabato 7 settembre, per un rilancio del progetto.

Kevin Costner non getta la spugna: il pubblico potrà essere rimasto freddo davanti alla sua monumentale opera western, ma lui rilancia. Horizon: An American Saga - Capitolo 2 sarà presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso all'81° Festival di Venezia sabato 7 settembre, il che cancella anche da noi l'uscita idealmente prevista il 15 agosto, dopo che la prima parte si era affacciata nelle nostre sale all'inizio di luglio. Entrambi i capitoli saranno accompagnati da Costner nell'evento, mentre prosegue la lavorazione del terzo e si cercano fondi per il quarto e ultimo atto.



Horizon: An American Saga - Capitolo 2 in anteprima a Venezia con Capitolo 1

Horizon: An American Saga - Capitolo 1 di e con Kevin Costner è stato distribuito all'inizio di luglio, ma la sua performance mondiale al boxoffice ha fatto aleggiare il fantasma del flop sull'operazione che il suo autore ha fortemente voluto, al punto da investirci (tanti) soldi propri. L'epopea western segue tre linee narrative parallele attraverso decenni, articolate idealmente in quattro lungometraggi, ciascuno un kolossal di media fattura, da 100 milioni di dollari di budget. Capitolo 1 non ha raccolto globalmente più di 33 milioni (fonte Boxofficemojo), pur essendo passato dal Festival di Cannes, così si è deciso di congelare l'uscita del già pronto Horizon: An American Saga - Capitolo 2, in origine prevista il 15 agosto, per dare il tempo al progetto di guadagnare un po' di traino in più (a noleggio e vendita digitale negli States sta andando piuttosto bene). In quest'ottica nasce di certo la presentazione Fuori Concorso a Venezia 81 di entrambi i capitoli, col secondo mostrato in anteprima mondiale assoluta, accompagnata da Costner in persona, che dichiara nel comunicato ufficiale della Biennale: "Il mio sogno era quello di presentare Horizon: An American Saga - Capitolo 2 alla Mostra del Cinema di Venezia. Il fatto che ora al Lido saranno proiettati prima il Capitolo 1 e poi la prima mondiale del Capitolo 2, dimostra non solo il modo in cui i due film si legano, ma anche il sostegno alla visione di un regista. Sono in debito con Alberto Barbera per il coraggio che ha dimostrato nell’impegnarsi in questo viaggio cinematografico. È con gratitudine ed emozione che torno alla Mostra. Lunga vita ai film e a chi li vuole sostenere".

Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra, ha definito l'operazione come "il progetto visionario di un grande attore e regista".