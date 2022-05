Holy Spider: il trailer del film di Ali Abbasi sulla caccia a un serial killer in Iran, in concorso a Cannes

News Cinema

Il regista di Border, Ali Abbasi, arriva in concorso al festival di Cannes col suo nuovo film, il thriller Holy Spider, di cui vi presentiamo il trailer.

È molto bello il trailer di Holy Spider, il film di Ali Abbasi in concorso al festival di Cannes. Del regista persiano naturalizzato danese avevamo già apprezzato Border - Creature di confine, un film fantastico tratto da un racconto di John Ajvide Lindquist. Abbasi invece torna in Iran per raccontare una storia cruda, ispirata a veri avvenimenti avvenuti nel paese, dove probabilmente susciterà delle controversie, a causa dei temi che tocca.

Holy Spider: caccia a un serial killer in Iran

La giornalista Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) si reca nella città sacra di Mashhad, in Iran, per indagare su un serial killer convinto di lavorare per conto di Dio e di ripulire le strade dai peccatori uccidendo prostitute. Mentre il numero degli omicidi sale e Rahimi si avvicina a rivelare i suoi crimini, diventa sempre più difficile ottenere giustizia, perché molti considerano lo "Spider Killer" come un eroe. Ispirandosi alla orribile storia vera del serial killer Saaed Hanaei, l'acclamato regista Ali Abbasi realizza un thriller avvincente e un'audace condanna di una società in cui la giustizia sommaria è affare di tutti i giorni.

Holy Spider, che per l'Italia è stato acquisito da Academy Two, è scritto dallo stesso Abbasi con Afshin Kamran e interpretato anche da Mehdi Bajestani.