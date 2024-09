Hold Your Breath: il trailer dell'horror con Sarah Paulson ambientato negli anni Trenta

News Cinema

Arriverà sull'americana Hulu il 3 ottobre un nuovo horror, Hold Your Breath (in precedenza intitolato Dust), interpretato da Sarah Paulson. Ecco il trailer originale.

Si intitola Hold Your Breath, ovvero trattieni il respiro, l'horrorscritto da Karrie Crouse che l'ha co-diretto con William Joines, e che arriverà in America su Hulu il prossimo 3 ottobre, ad inaugurare la stagione di Halloween. Non è un titolo generico, dal momento che la frase di lancio recita: "se lo inspiri, ti farà fare cose terribili". Ambientato negli anni Trenta, Hold Your Breath - che in precedenza si intitolava Dust, polvere, è interpretato da un cast di volti noti del genere, a partire da Sarah Paulson, per proseguire con Ebon Moss-Bachrach, Amiah Miller e Annaleigh Ashford. Questo è il suggestivo trailer originale.

Hold Your Breath: la trama

Hold Your Breath è ambientato in Oklahoma negli anni Trenta del secolo scorso. Una donna vive nella zona rurale con le sue figlie, in cerca di una vita tranquilla. Ma violente tempeste di polvere si accaniscono su tutto il territorio e sembrano intensificarsi man mano che i giorni passano. La madre segnata da un passato traumatico, inizia a credere alle leggende locali e si convince che la polvere porti con sé una presenza misteriosa e spaventosa, il Grey Man, che minaccia la sua famiglia. Sempre più convinta di essere in pericolo, decide di prendere misure straordinarie per difendersi dalla tempesta maligna...