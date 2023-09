Hoard: la recensione del film inglese presentato alla Settimana della Critica 2023

News Cinema

La 26enne Luna Carmoon esordisce con un film forte e in qualche modo disturbante, che dimostra un sicuro talento visivo ancora da registrare dal punto di vista del racconto. La recensione di Federico Gironi.

Non è che Maria abbia avuto un’infanzia infelice, anzi. Solo che è stata un’infanzia un po’ particolare, diciamo così. Perché la mamma, affettuosa e giocosa, era una persona particolare anche lei. Forse, con una brutta parola, un po’ matta. Sicuramente un’accumulatrice seriale. Casa loro era un deposito sterminato di oggetti, cartacce, dolciumi, giocattoli. Di robe recuperate dalla spazzatura e portate dentro. Quella casa, quel mondo, era per Maria un tempio: il tempio del gioco e dell’amore materno. Solo che a un certo punto quella mamma così strana e originale viene portata via, perché c’è un limite a tutto, specie se la bambina con lei non va più a scuola, e Maria in una nuova casa.

Dopo questo lungo prologo, che serve e servirà a capire la psicologia di un personaggio, ritroviamo Maria quasi adulta, all’ultimo giorno di scuola prima dell’università. Vive, da allora, in casa di Michelle, una donna che l’ha ospitata e amata, ricambiata. È vivace, forse un po’ ribelle, ma non c’è traccia in lei della disfunzionalità di quell’infanzia. Almeno fino a quando in casa sua non arriva Michael. Anche lui era stato ospite di Michelle, prima dell’arrivo di Maria. Anche lui ha alle spalle le cicatrici di un’infanzia difficile.

L’incontro tra i due produce una reazione lenta ma inesorabile, fatta di attrazione e repulsione, complicità e menzogne, avvicinamenti e bruschi distacchi. Una reazione che aprirà le porte sul passato nella mente e nei comportamenti di Maria.

Autrice di due cortometraggi, l’inglese Luna Carmoon viene dagli stessi luoghi che racconta nel suo film, la periferia sud-est di Londra, e per sua stessa ammissione, anche tramite un frame finale, in questo Hoard ha messo almeno parte di sé e della sua sua storia personale.

D’altronde, “la memoria è la madre di tutte le muse”, dichiara nelle sue note di regia.

Si capisce facilmente perché un film come il suo possa colpire l’occhio e la sensibilità di chi guarda: Carmoon sa girare, sa costruire un’inquadratura, ha anche una sua certa distintiva personalità, nonostante a più riprese Hoard, specie quando vira alcune scene chiave al rosso, pare essere figlio della visione ripetuta del Bronson di Refn.

Il realismo materiale e materico della sua storia, l’accento pesante (anche troppo) posto sugli oggetti, i cibi, sulla fisica carnalità del reale, confliggono non senza interesse con un racconto denotato da tocchi di realismo questa volta magico, di piccole surrealtà, di bruschi tagli di montaggio che vogliono spiazzare, disorientare, disarmare.

Il problema di Carmoon però non è il fare: è lo strafare. La voglia di ostentare, dimostrare, gridare in ogni scena, se non quasi in ogni inquadratura, quanto lei sia artista, non allineata, creativa e senza paura di superare i limiti canonici.

Hoard eccede, accumula, si allinea alla filosofia di vita della mamma di Maria. Procede per onirismi che si spengono in bagni di prosaica realtà così come gli appetiti sessuali vengono a lungo sublimati da più o meno disgustose abluzioni a base di fluidi alimentari o salivari.

“Shock me, shock me, shock me with that deviant behavior”, diceva sarcasticamente un personaggio di Empire Records a un altro: ecco, in Hoard il comportamento deviante è norma provocatoria, che ha il solo effetto di annoiare.

E l’ossessione formale di Carmoon, finisce per annientare e divorare, come Saturno coi suoi figli, quel poco di spessore emotivo e psicologico legato ai travagli della sua protagonista. D'altronde ha 26 anni, e tutto il tempo e le capacità di trovare una misura, in un futuro assai prossimo.