Ho visto un Re, trailer e poster in anteprima esclusiva della nuova fiabesca commedia di Giorgia Farina

Arriverà al cinema il 30 aprile con Medusa Film Ho visto un re, la commedia di Giorgia Farina, una produzione Stemal Entertainment con Rai Cinema, prodotto da Donatella Palermo, che ha nel cast principale Edoardo Pesce, Sara Serraiocco, Marco Fiore, Gabriel Gougna, Blu Yoshimi, Giulio Forges Davanzati, Elisa di Eusanio, con la partecipazione di Lino Musella e Gaetano Bruno. Il film prende spunto da una storia realmente avvenuta, che attraverso gli occhi di un bambino appassionato dei romanzi di Emilio Salgari è vista come una fiaba. Le musiche del film sono dei premiati autori di colonne sonore Pivio e Aldo De Scalzi e noi vi presentiamo in esclusiva anteprima il trailer ufficiale di Ho visto un Re.



Presentato in anteprima al Torino Film Festival, Ho visto un Re si svolge nel 1936, sotto il fascismo e ai tempi della guerra in Etiopia, e racconta l’incredibile storia vera di un Principe africano catturato e tenuto prigioniero in una voliera nel giardino del Podestà, sotto gli sguardi increduli degli abitanti della piccola cittadina della provincia italiana. L'uomo si chiama Abraham Imirrù ma per il piccolo Emilio è Sandokan, e sarà il suo eroe. In un mondo dove l'immaginazione di un bambino può sovvertire le realtà, Emilio trova nell'amicizia inaspettata con un guerriero etiope, la chiave per scoprire sé stesso e il mondo che lo circonda. Ambientata ai tempi della Campagna d’Africa, arriva al cinema il 30 aprile la nuova commedia per la regista dei fortunati Amiche da morire, Ho ucciso Napoleone, Guida romantica a posti perduti.