Ho visto un re: la regista e il suo ottimo cast presentano un film ad altezza di bambino che parla a tutti noi

E' stato presentato alla stampa il quarto film della regista Giorgia Farina, fiaba colorata e racconto di formazione che prende spunto da una storia vera. Nel cast Edoardo Pesce, Sara Serraiocco, Blu Yoshimi, Lino Musella, Gaetano Bruno e i debuttanti Marco Fiore e Gabriel Gougsa. Al cinema dal 30 aprile.

Ho visto un re, cantava Enzo Jannacci nel 1968 in una giustamente famosa canzone satirica, e questo è il titolo scelto da Giorgia Farina per il suo quarto film, che arriverà in 200 cinema italiani il 30 aprile distribuito da Medusa Film, e che vi consigliamo di non perdere. Prendendo spunto da una storia vera, tratta dal libro del giornalista Nino Longobardi “Il figlio del podestà” (1976), la regista e i suoi co- sceneggiatori Franco Bernini e Valter Lupo, hanno deciso di raccontare la storia di un ras etiope fatto prigioniero all’epoca dell’invasione coloniale del suo Paese, trasformandola in una fiaba vista attraverso gli occhi di un bambino, Emilio, appassionato lettore di Salgari, che vede in lui il suo eroe Sandokan. Immerso in un mondo che parla per slogan e pregiudizi, figlio di un padre padrone opportunista e ottuso e di una madre alto borghese distratta che sogna la gloria dell’arte, Emilio cresce sentendosi estraneo a quel mondo nero e fanatico, sogna avventure nella giungla e grazie anche al sensibile zio stabilisce un rapporto speciale con quel principe rinchiuso nella gabbia di un pavone, che finirà per cambiare tutti.

Ho visto un re può contare su uno dei cast migliori che abbiamo visto nel cinema italiano in tempi recenti: Edoardo Pesce e Sara Serraiocco sono i genitori, il piccolo Marco Fiore è Emilio, Blu Yoshimi l’aspirante e inizialmente fanatica maestra, l’esordiente etiope Gabriel Gougsa il ras, Lino Musella lo zio e Gaetano Bruno il federale futurista Trocca. E ci sono anche Giulio Forges Davanzati ed Elisa D’Eusanio. Tutti, meno Yoshimi, impegnata altrove, hanno partecipato alla conferenza stampa del film, prima dell’arrivo nelle sale.

Giorgia Farina ha rivelato che tutto nasce dalla sua passione morbosa di girare per le bancarelle di libri usati, dove ha trovato il libro autobiografico di Longobardi, un capitolo del quale raccontava l’arrivo di un ras etiope prigioniero a Torre del Greco (il film è ambientato in una Roccasecca laziale immaginaria, anche se ne esiste una vera, ed è girato a Pavona) che le ha dato l’idea di raccontare una storia "meravigliosa perché successa veramente" e al tempo stesso simile a una favola. “Mi sono fatta prestare gli occhi di un bambino di 10 anni, in modo che il racconto prenda tutto un altro sapore. Quello che può essere un racconto di prigionia, un dramma, diventa una storia di crescita personale di Emilio e anche degli adulti, che in questa famiglia sono tutti un po’ disfunzionali, con un marito che è un vero padre padrone, sposato con un’artista in cerca di fuga. Anche gli altri personaggi, non solo il Ras, sono rinchiusi in una gabbietta e tutti a modo loro cercano di uscirne”.

Il piccolo Marco Fiore non solo è molto bravo sullo schermo, ma è già perfettamente a suo agio anche nelle interviste. Così descrive il suo personaggio: “Io interpreto Emilio, che purtroppo ha dei genitori che non gli danno attenzioni, il padre lo mena e alla madre sembra che non freghi niente del figlio. E lui per non pensare un po’ a tutto questo, che è una cosa brutta, passa a volte intere giornate a immaginare cose che lo fanno stare bene, e tante volte infatti riesce a farlo ed è una cosa bellissima in cui io mi ritrovo molto, perché anche a me piace molto immaginare, magari quanto sono emozionato o quando sono sono un po’ in ansia immagino il mio posto ideale, un altro mondo. Quando arriva il mitico Imirru, Emilio lo chiama Sandokan e resta esterrefatto perché è arrivato il suo eroe, quello che che per lui era la persona più importante”.

Edoardo Pesce parla del suo podestà, un personaggi di uomo mediocre e fedele agli slogan, che ha anche un lato comico: “Oggi è facile fare dei confronti con il populismo e le cose che succedono, se si può dire è un po’ Trumpiano. Mi sono molto divertito anche perché Giorgia mi ha affidato un personaggio in cui ho potuto giocare coi tempi comici, è una commedia che ho trovato molto monicelliana, e il personaggio un po’ "sordiano". In un certo senso mi ha fatto anche molta tenerezza, perché è quello più ottuso di tutti che poi alla fine mantiene la linea, mentre tutti gli altri personaggi un pochino si evolvono, hanno una liberazione e lui purtroppo rimane molto fermo su un’idea. Mi è piaciuto il fatto che Giorgia attraverso il microcosmo di questo paese ha preso degli archetipi per cui ogni personaggio rappresenta qualcosa, il mio è il fascismo in tutte le sue sfumature, grottesche e meno. Mi viene sempre in mente, parlando del diverso, la canzone Bocca di Rosa di De Andrè, dove vengono sconvolti gli equilibri in un paesino. E mi piace molto alla fine questa sorta di apertura colorata, con questi bambini pirati che vanno verso la vita pieni di colori, contrapposti al nero del fascismo in questo caso e comunque di qualsiasi visione chiusa della vita”.

Sara Serraiocco ringrazia Giorgia Farina per averle dato “la possibilità di interpretare un personaggio con delle corde insolite rispetto a quello che faccio di solito. Io sono convinta che la commedia non può esistere senza il dramma, per cui tutti questi personaggi compreso il mio, Regina, attraversano una fase di dolore, lei cerca di esorcizzarlo attraverso l'arte, che poi rimane circoscritta dentro casa sua, perché l'unico modo che ha di farsi conoscere come artista, essendo anche un po ingenua, è attraverso il personaggio interpretato magnificamente da Gaetano Bruno. Credo che poi ci sia una presa di coscienza da parte sua che la porterà a tenere le redini della storia, senza spoilerare troppo”.

Gaetano Bruno, splendido Matteotti in M – Il figlio del secolo, qua interpreta con molta bravura e credibilità un personaggio opposto, un federale vanesio e futurista, che il podestà si vuole ingraziare, ma che si rivelerà negativo per tutti: “Mi lego a quello che hanno detto prima Edoardo, Sara e Marco, nel senso che questa è una commedia in cui credo che Giorgia abbia trovato esattamente la giusta misura per cercare di raccontare all'interno di un un racconto un po’ fiabesco la possibilità di una storia che si dipana su un territorio ambivalente. Da una parte abbiamo questo bambino e questo "intruso" che sconvolge la vita abbastanza piccola di questi personaggi e dall'altra ce ne sono altri che girano attorno a questa storia, tra cui anche questo federale edonista, fascista ed egocentrico. Ed è appunto un personaggio che col suo fare grottesco dà alla storia una sfumatura anche tragicomica, visto che appartenendo a quella sfera politica non può fare altro che perseguire le sue idee ed essere diffidente rispetto a questo nuovo personaggio. Credo che questo film sia particolarmente bello e riuscito perché possono vederlo sia i bambini che gli adulti, ha questo linguaggio che contempla la possibilità di divertirsi e riflettere su questo momento storico e di sognare e rimandare ad una possibilità altra”.

Giulio Forges Davanzati, che interpreta un brigadiere dei carabinieri, sulla carta ligio al fascismo e padre di sette figli dai nomi ovviamente littori, è un altro personaggio che l’incontro col ras cambia:: “è un po’ uno di quei personaggi che la storia la subiscono, però in realtà raccontiamo di un’umanità che in un momento così drammatico riesce a dire no, si è raggiunta una soglia oltre la quale non vado”. Elisa D’Eusanio è la moglie del suo personaggio: “io in questo film ho una funzione proprio precisa non avendo un arco particolarmente scritto, e quindi per rispettarla bisogna avere le idee molto chiare e quando si hanno personaggi così per averle secondo me bisogna stare molto bene sul set e sono stata fortunata perché in questo ho incontrato tanti amici e tante persone che stimo e altre che mi sono portate a casa da questo viaggio. Mi sono divertita un sacco perché Giorgia mi ha messo proprio nelle condizioni di giocare tanto. Rappresento questa mamma piena di figli, vivace e in fondo pura, lo sono entrambi. E poi si vogliono bene e questa è una cosa molto bella. Questa donna è sicuramente schiacciata dal sistema ma non fino in fondo perché comunque ha degli attimi di grande tenerezza con i suoi figli e con suo marito”

Lino Musella è il comprensivo e intelligente zio di Emilio, l’unica figura positiva della sua vita. L’attore napoletano dipinge come suo solito un altro bellissimo personaggio: “Ringrazio Giorgia per avermelo proposto. Sono personaggi che vivono dal punto di vista di un bambino e questo ci fa approcciare a loro con uno sguardo ulteriore. Il mondo è come te lo metti in testa sia nel bene che nel male, quindi anche il fascismo è una storia che ci hanno raccontato e che soprattutto in quell'epoca i è entrata nella testa delle persone perché quello era il racconto. C’è un bambino che invece in testa ha un'altra cosa e un'altra storia e ribalta il piano perché reinventa la realtà attraverso la sua sensibilità e questo è sempre secondo molto istruttivo. I personaggi hanno delle geometrie precise e sono, tra virgolette, divisi in buoni e cattivi, un po’ perché così è quella parte di storia e un po’ perché è un bambino che li guarda. Chiaramente è una storia che ci riguarda, anche se di molti anni fa, ma con dei rimandi attualissimi soprattutto sulla violenza coloniale che in questo caso è solo accennata ma colonizzare un popolo significa, al di là delle delle barbarie, pensare innanzitutto che gli porti una nuova cultura e una nuova civiltà e questo questo secondo me è l'aspetto più violento della colonizzazione”.

Il giovane Gabriel Gougsa, al suo esordio, è davvero efficace nel ruolo di questo principe che conserva anche in circostanze avverse la sua umanità e dignità. Dopo aver detto che gli è piaciuto il contrasto che si crea nella storia, dove Imirrù è vittima delle ambizioni coloniali fasciste ma l’incontro con questo bambino e il legame che instaura con lui gli danno la speranza di un lieto fine, aggiunge, emozionato: “Io mi sento molto fortunato, al mio primo film, di essere in questa storia che accosta due paesi, con questo tono quasi leggero, digeribile, e soprattutto nel poter lavorare con questo gruppo di grandi artisti”.

Torneremo a parlarvi di Ho visto un re con le nostre interviste e la recensione del film, ma intanto segnatevi la data: se avete voglia di vedere qualcosa di diverso del solito, sappiate che questo davvero per tutti, divertente, ben recitato e che suscita riflessioni non banali, sarà al cinema dal 30 aprile.