Highlander, Chad Stahelski fa il punto sul reboot: "Mai così vicini al risultato"

Chad Stahelski fa rinascere le nostre speranze di poter vedere un giorno la reinvenzione del film con Christopher Lambert Highlander – L'ultimo immortale. In un'intervista il regista ha detto che la meta non è affatto lontana.

Arrivano buone notizie per chi aveva perduto ogni speranza di vedere prima o poi il reboot di Highlander - L'ultimo immortale legato ai nomi di Chad Stahelski e di Henry Cavill. Il primo, che è anche il regista di John Wick, ha parlato del rifacimento in un'intervista ribadendo la sua intenzione di girarlo, ripagando così i fan del celeberrimo film con Christopher Lambert della delusione provata nel vedere i non eccelsi sequel di un vero e proprio fenomeno di culto.

Highlander: a che punto siamo con il reboot?

E’ un bel po’ di tempo che Chad Stahelski pensa a una nuova versione del film diretto da Russell Mulcahy e interpretato anche da Clancy Brown, che faceva la parte dello spietato Victor Kurgan, l'avversario numero uno del Connor MacLeod di Lambert. A un certo punto il progetto ha subito una battuta d'arresto ed è rimasto in una specie di limbo per diverso tempo, fino a quando, nel 2021, è stato annunciato che la parte del protagonista sarebbe andata a Henry Cavill. Poi di nuovo il silenzio. Ecco perché l'intervista rilasciata dal regista a Collider inonda di gioia i nostri cuori. Di seguito le parole di Chad:

In questo momento stiamo dando gli ultimi ritocchi al film. Ormai sappiamo cosa vogliamo e - cosa più importante di tutte - sappiamo che film vogliamo fare. Siamo nella fase creativa e sappiamo ciò che stiamo cercando di fare. Dobbiamo soltanto arrivare al momento in cui diremo: "Ok, ecco il film. Partiamo". In ogni modo, non siamo mai stati così vicini al risultato, ed è una cosa positiva.

Dalle parole di Chad Stahelski si capisce che ormai non può tornare indietro e che il reboot si farà. A questo punto, però, resta da scoprire se davvero Henry Cavill avrà il ruolo del personaggio principale. Il regista non lo nomina, e quindi siamo un po’ in allarme. Tra l'altro, vista la sua esperienza in The Witcher, l’ex Superman sarebbe bravissimo a maneggiare la spada già brandita da Christopher Lambert. Aspettiamo dunque ulteriori aggiornamenti, sicuri che la produzione non ci deluderà. Certo, sarà difficile trovare una colonna sonora più bella di quella del film originale, firmata dai Queen. Come dimenticare, per esempio, ed eguagliare la straziante "Who wants to live forever"? In ogni modo, la reinvenzione di Highlander dovrà per forza contenere la celebre battuta "Ne resterà soltanto uno!". Togliendola, Stahelski riceverebbe certamente minacce di morte.