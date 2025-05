Highest 2 Lowest: il primo trailer originale del film di Spike Lee con Denzel Washington

News Cinema

Un ritorno in grande stile di Spike Lee insieme a Denzel Washington in un thriller crime in cui le prime immagini confermano come protagonista assoluta sia New York City. Vi presentiamo il primo trailer originale di Highest 2 Lowest, uno dei titoli più attesi di Cannes 2025.

La sua amata New York, lo skyline e i suoi inconfondibili ponti che rappresentano una parte importante dell'immaginario della capitale del mondo, specie per Spike Lee, figlio della grande mela e cantore delle sue contradizioni. Le prime immagini del suo atteso ritorno, Highest 2 Lowest, sembrano promettere atmosfere alla Inside Man, anche perché torna a dirigere come protagonista un'icona come Denzel Washington. I due "fratelli" tornano per la quinta collaborazione, in uno dei titoli più attesi del prossimo Festival di Cannes, dove verrà presentato fuori concorso il 19 maggio, esattamente a 36 anni di distanza dalla presentazione di Fa la cosa giusta sulla Croisette. Sarà inoltre, incredibile a dirsi, la prima volta sul red carpet di Cannes per Denzel Washington.

Il film racconta di un mogul della musica, noto per avere "il miglior orecchio dell'industria", che diventa la vittima di un piano di rapimento a scopo di estorsione. Si tratta di una "reinterpretazione" del crime thriller Anatomia di un rapimento (in inglese High and Low) del grande regista giapponese Akira Kurosawa, con Washington nei panni che furono di Toshiro Mifune, e le strade della New York di oggi al posto della Yokohama degli anni Sessanta.

Vi presentiamo le prime immagini, il primo trailer originale di Highest 2 Lowest di Spike Lee.