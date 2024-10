Heretic: Hugh Grant sadico e impenetrabile nel nuovo trailer dell'inquietante horror

News Cinema

Ecco a voi il nuovo trailer di Heretic, horror/thriller con protagonista un inedito Hugh Grant. L'attore inglese interpreta il sadico Mr. Reed, che accoglie in casa propria due giovani ignare di ciò che le attende...

Avreste mai immaginato di avere paura di Hugh Grant? Heretic, horror thriller targato A24, vi farà probabilmente cambiare idea. Il film arriverà in Italia a febbraio 2025 e vede dietro alla macchina da presa Scott Beck e Bryan Woods, noti per aver scritto la sceneggiatura di A Quiet Place insieme a Jon Krasinski. Per farvi un'idea delle inquietanti atmosfere in cui il divo inglese trasporterà e sorprenderà gli spettatori, vi mostriamo il primo trailer del lungometraggio.

La trama narra di due giovani e devote fanciulle, interpretate dalle emergenti Chloe East (The Fabelmans) e Sophie Thatcher (Yellowjackets), che bussano alla porta dell'apparentemente innocuo Mr. Reed (Grant) per fare proselitismo. Si ritroveranno prigioniere in casa dell'uomo ed invischiate in un gioco pericoloso, che potrebbe costar loro la vita.

A seguire, il primo TRAILER di HERETIC:

È presto per stabilire se Reed sia un sadico squilibrato da manuale o se Beck e Woods abbiano voluto raccontare a modo loro l'esasperazione di chi viene continuamente avvicinato dai testimoni di Geova. Indubbiamente le immagini del trailer confermano che Hugh Grant è straordinariamente convincente nei panni del killer imperturbabile. L'attore è pronto a stupirci con l'interpretazione di un villain, che non è certo la prima della sua carriera, ma che forse non è mai stata così spietata.

È ironico sottolineare come, a febbraio 2025, vedremo Hugh anche in qualcosa di completamente diverso ma altrettanto atteso. Stiamo parlando di Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo, quarto capitolo della saga cinematografica nata dalla penna di Helen Fielding. Grant riprenderà l'iconico ruolo di Daniel Cleaver: incallito donnaiolo pronto a tornare nella vita di Bridget (Renèe Zellweger). In un certo senso anche Daniel è un 'cattivo'. Allo stesso tempo, siamo convinti che l'incolumità della Jones non sia in pericolo, a differenza di quella delle ragazze di Heretic.

Curiosità: il direttore della fotografia dell'horror è il coreano Chung Chung-hoon, storico collaboratore di Park Chan-wook, ovvero il regista della cosiddetta trilogia della Vendetta (che include i film Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta).