Hercules, il live-action subirà drastiche modifiche: "colpa" del successo di Lilo & Stitch

News Cinema

Il live-action di Hercules subirà drastici cambiamenti, che sarebbero da attribuire al successo di Lilo & Stitch. Ma per quale motivo?

Il live-action di Lilo & Stitch è stato un grande successo per Disney e ha spinto gli Studios a un cambio di rotta per i prossimi adattamenti in live-action. Primo fra tutti Hercules, la cui gestazione ha avuto inizio nel 2022 e che andrà incontro a drastici cambiamenti per doppiare i numeri del film diretto da Dean Fleischer Camp.

Hercules, il live-action andrà incontro a drastici cambiamenti: "colpa" del successo di Lilo & Stitch

Annunciato nel 2022, il live-action di Hercules è stato soggetto a uno sviluppo piuttosto turbolento: il progetto era stato affidato a Guy Ritchie (che aveva diretto con successo Aladdin nel 2019), ma il regista ha poi abbandonato. Al momento, gli unici a essere coinvolti sono i fratelli Anthony e Joe Russo, in veste di produttori. In uno degli ultimi aggiornamenti i due registi e produttori del MCU hanno rivelato di essere ancora in attesa di una sceneggiatura.

Una prima versione dell'adattamento prevedeva l'assenza totale della colonna sonora del film d'animazione e scene d'azione in stile 300 o Scontro tra Titani. Inoltre, alcune voci diffuse dagli insider degli Studios rivelavano che l'intenzione di Disney era quella di incentrare il film sul personaggio di Ade, ricreando una sorta di origin story com'era avvenuto per Maleficent.

Tuttavia, il successo di botteghino e crititca di Lilo & Stitch, che è stato in grado di riportare nell'adattamento lo spirito del cartoon del 2002, Disney avrebbe pensato di attuare cambiamenti drastici al live-action di Hercules, come rivela lo scooper The DisInsider. La colonna sonora verrà reintrodotta e le scene action saranno maggiormente affini allo stile dei film Disney: questo perché gli Studios hanno deciso di mantenersi fedeli al materiale originale (il film d'animazione di Hercules del 1997). Nel suo post, lo scooper rivela:

"Questo progetto ha attraversato alcune difficoltà creative sia dal lato dello studio, sia dal lato creativo. Mentre una storia di Hercules riadattata era la strada che i creativi volevano percorrere, lo studio ha deciso che la direzione che prenderanno sarà quella di un fedele adattamento del film d'animazione, decisione per la quale si può ringraziare il successo di Lilo & Stitch"