Henry Cavill sulle scene di sesso: "Non mi fanno impazzire"

Tra i protagonisti di Argylle - La superspia, Henry Cavill in un'intervista ha detto la sua sulle scene di sesso: non lo entusiasma molto vederle né girarle. E in diversi casi lo lasciano perplesso.

Prossimamente nel remake di Highlander, ora al cinema con Argylle - La Super Spia, popolarissimo negli ultimi anni più per The Witcher che per lo sfortunato Superman del fu-DC Extended Universe, Henry Cavill è celebre anche per il suo aspetto statuario e affascinante: sarà però difficile vederlo impegnato in scene troppo spinte, almeno stando alle sue dichiarazioni ironiche rilasciate al podcast Happy Sad Confused, in compagnia di Matthew Vaughn, regista appunto di Argylle. Leggi anche Argylle, perché Henry Cavill non ha modellato il personaggio su James Bond

Henry Cavill e le scene spinte :"Ma sono davvero necessarie?"